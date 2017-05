El cantante y compositor, Carlos Adrián Ortega, mejor conocido como “Charlyman” se encuentra promocionando 10 temas de su autoría, orientados a los ritmos bailables. Principalmente el merengue, el hip hop, el pop y el reggae.

Son canciones que hacen hincapié en las mujeres como musas que inspiran su arte. De acuerdo a lo que dilucidó durante una entrevista exclusiva para el diario Avance cuando menciona “siempre me ha gustado hablar bien de la mujer, hablar del amor, decirles cosas bonitas. Me enfoco a hacer letras que aporten algo”.

Sus inicios se remontan al años 2010 con un dúo llamado 411, con ellos duró un par de años hasta que decidió emprender su carrera como solista, la cual ha estado signada por éxitos comerciales como “Acelerao”, “Lloro por ti”, “Baila”, “El Celoso”, ”Ritmo en tu cuerpo” o “Es tu cara”.

“Llevo como 3 años con el disco. Aunque oficialmente tengo un año y medio promocionándolo, inicialmente tenía uno de 7 canciones, pero luego le agregué 3 más. He visitado algunos estados, pero no la mayoría. Tengo pensado ir a otros y esperando que se arregle la situación del país para hacerlo ya oficial”.

Ya varios de ellos han sonado en algunas estaciones de radio del país y en emisoras virtuales de otras latitudes, específicamente de Miami, México y España.

Ha tenido la oportunidad de participar varias veces en el Mr Handsome gracias a Oswaldo Santana, Alberto Maneiro, Anita Cespedes; también acudió a los aniversarios de Época fm, Latina fm y “recientemente me presenté en un evento llamado Terremoto Juvenil, que se encarga de promocionar nuevos talentos. Allí tuve la oportunidad de hacer el opening y junto a mi productor, Richie Vásquez, compusimos e hicimos la canción del evento. Eso fue el 18 de febrero y estamos esperando la segunda edición. En teoría, eso se va a llevar a otros estados del país y abriré cada evento que se haga”.

Explica que su propósito siempre ha sido poner a bailar a la gente, inspirado en los artistas de la vieja escuela como lo son Proyecto 1, Sandy y Papo, los Hijos de la calle, Chino y Nacho, entre otros.

Colaboraciones

Como todo artista, le encanta sumar su voz a las de otros músicos para proyectar más su talento y a su vez proporcionar algo innovador o nuevo. Sostiene que “aparte de las colaboraciones que tengo que con mi productor, tenemos grabado un featuring de una canción de Richie con dos muchachos llamados Jack y Lion, también hay uno con Fernando Podobandiz, ex integrante de Calle Ciega y ahora miembro de Calle C, llamado ‘Lloro’.

Hay otras propuestas, pero el artista toma mucho en consideración el contenido de las letras, pues cree que es el pilar fundamental de toda canción.

Nuevos proyectos

Por lo pronto, se encuentra promocionando un nuevo single llamado “Como tú ninguna”, enfocado en el reggae-pop romántico. Aunque próximamente estará estrenando otro tema llamado “Tú”. A ese le tenemos ya el video lyric, está en proceso de edición y va a ser con lenguaje de señas, muy interesante para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva y para que ellos lo disfruten, además la idea es abarcar estos espacios que no han sido tocadas por otros artistas. Lo grabó mi primo Javier Luque, el interprete de señas. Eso debe estar listo entre junio y agosto”.

Próximos eventos

Por la coyuntura social que atraviesa el país, las presentaciones que tenía en mente se mantienen en stand by, pues considera que no es recomendable hacer shows bajo estos términos. No obstante, comenta que “tengo unas invitaciones al interior del país, me han invitado en Margarita, Maracay, muchos estados del interior me han invitado para que los visite y tengo pensado hacer una gira promocional. Esperando que la situación del país mejore, para ir a tocar a esos estados y promocionar en televisión la canción “Como tu ninguna”. Ya tengo disco en mano, todo listo”.

Otros éxitos comerciales

En el año 2012, se encargó de componer junto a su productor Richie Vásquez un tema titulado “Contigo disfrutaré”, que forma parte de una campaña publicitaria de la marca Tío Rico que debutó en Venezuela y en Colombia, respectivamente.

Sin embargo, “Acelerao” le ha gustado mucho a la gente. Dicen que es un merenguito de quince años, de matrimonio y, como les dije antes, en el interior del país ha gustado mucho. Incluso ha sonado en emisoras de Miami, España y en México. Me han mandado tuits y me han mencionado en Instagram diciéndome que la canción ha llegado por allá gracias a las redes sociales”./no

Redes sociales

Twitter e Instagram: @Charlyman91

Facebook: CharlymanVzla

Canal de Youtube: www.youtube.com/Charlyman73

Soundcloud: www.soundcloud.com/charlyman91

Correo: charlyman441@hotmail.com