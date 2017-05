Leonard Zelig es un director venezolano egresado de las instituciones: Escuela de Cine y Tv; la New York Film Academy y el American Film Institute, quien se ha encargado de dejar el nombre de Venezuela en alto con sus piezas audiovisuales.

Su ópera prima fue “SubHysteria” del año 2010, que alcanzó un aforo de 60 mil espectadores en Venezuela, Colombia y los Estados Unidos. En la actualidad, estrenó Tránslucido, una coproducción entre Ecuador, Estados Unidos y Venezuela; que ha participado en festivales como el Havana Film Festival de New York y ahora cuenta con una nueva nominación en el Ecuadorian Film Festival.

La historia versa sobre Rubén (Roberto Manrique), un inmigrante ecuatoriano quien vive en New York y es diagnosticado con cáncer pancreático terminal. Su estado de salud lo obliga a vivir sus últimos días en su máxima expresión y plantea desde una visión positiva y amena, la inevitabilidad de la muerte.

El rodaje duró 11 días en New York y 6 en Ecuador. Durante una entrevista exclusiva para el diario Avance, Zelig sostuvo “lo que sí es cercano a mí de la historia, es la determinación que tengo en morir en mis términos. La libertad de decidir cómo y cuándo morir es un tema que me preocupa, yo creo que debería ser un derecho. Por lo tanto necesitaba una historia que me permitiese empezar una conversación acerca del tema”.

Por lo pronto, no ha sido estrenada en Venezuela y el entrevistado considera que no es el momento más oportuno. “Con la presente situación del país, yo no me siento de ánimos para estrenar una película que no tiene nada que ver con la lucha que se vive en Venezuela. Me gustaría preguntarle a los lectores y me pueden tuitear a @leonardzelig; ¿estoy errado por pensar así? ¿Debería estrenarla porque la cultura es necesaria en este momento? Es difícil y hasta dantesco pensar cómo promociono mi película en tiempos del ‘gas del bueno’”.

Havana Film Festival

El Havana Film Festival, es un evento que se realiza en New York para dar a conocer las películas latinas en los Estados Unidos. En cada una de ellas se refleja la cultura de cada patria, entre las que destacan Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Cuba, México, Perú y Venezuela.

Este año tuvo cabida el 2 de abril, fecha en la que Zelig estrenó su segunda obra maestra. “Me fue estupendo, la película gusta y conmueve. Charles King, un novelista amigo mío nos regaló un bonito insight: es una película divertida sobre la muerte. Linda Roberts, una analista de guiones extraordinaria nos decía ‘reír, reír…llorar, llorar, llorar, ese es mi tipo de películas’. Los comentarios son bastante positivos. Yo me siento muy feliz, es un poco raro, dado que la opinión de mis películas anteriores ha estado polarizada. Sin embargo, yo estoy disfrutando mucho el hecho de que el film está generando la conversación que queríamos que se produjera”.

Éxito comercial

El film ha contado con muy buena acogida por parte del público internacional. En Ecuador fue la segunda película más vista luego de “Sin muertos no hay carnaval”, de Sebastián Cordero.

A juicio de Zelig, “el público nos colmó de amor, y se conectó mucho con la trama. Estuvo en los cines por seis semanas”.

No obstante, espera que el audiovisual sea visto por los 8 billones de personas que viven en el mundo, “que provoque cambios legislativos en leyes caducas; que me haga conocer potenciales colaboradores; que me lleve de viaje por un montón de países. A corto plazo, estamos negociando distribución en varios países de Latinoamérica y España. Hemos sido invitados a un par de festivales más, de los cuales se puede enterar por @translucidofilm en todas las redes”./lb/YP