Aunque ahora es una de las artistas británicas más ricas del mundo según la lista de The Sunday Times, eso a Adele no le importa; ella celebró su cumpleaños el sábado de una manera muy particular.

La cantante cumplió 29 años y como regalo para ella y para sus fans posteó una divertida foto del futuro, en donde se ve no de 30, no de 50, ¡sino de 70 años!

Los fans inundaron las redes sociales con felicitaciones y homenajes que bien supo agradecer la multipremiada ganadora del Grammy. “¡Casi 30! Gracias por los buenos deseos. Nos vemos pronto”, escribió.