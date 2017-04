La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado presume de curvas y posa sin ropa en una campaña contra el uso de pieles de animales del grupo ambientalista People for Ethical Treatment of Animals (PETA) con un mensaje bien rotundo: “prefiero estar desnuda que vestir pieles”.

La actriz y reina de belleza muestra con orgullo su propia piel en una fotografía en la que aparece desnuda para pedir a consumidores e industria que dejen de usar a los animales en la confección de ropa, pues el mundo actual ha evolucionado.

“Los animales son nuestros amigos, nuestros compañeros. Cuando se cría un animal para matarlo, para hacer ropa, es algo monstruoso”, aseguró Machado en un vídeo grabado para PETA Latino.

Consideró que, con las alternativas que ofrecen los nuevos materiales, ya no es “necesario vestir animales” y dijo que pensar en lucir pieles le da “vergüenza”.

La ex Miss Universo consideró un “asesinato” el matar animales para su uso en la industria de la moda y calificó de “cruel” lo que considera un hábito superficial y frívolo que pertenece a otra época.

Por ello, pidió a las industrias de la moda y la belleza que dejen de usar las pieles, pues no tiene nada de “elegante” el vestir un “cadáver”.

Tras su decisión de desnudarse ante las cámaras está el saber que la ropa y adornos hechos con piel causan un gran sufrimiento a los animales, que además viven hacinados en granjas antes de ser sacrificados.

PETA indicó que los trabajadores de estas granjas emplean los “métodos más baratos y crueles”, como la “electrocución, asfixia, gas y veneno”.

“Más de la mitad de la piel que ingresa a EE.UU. es importada de China, en donde millones de perros y gatos son colgados, golpeados y a menudo desollados vivos”, asegura el grupo ambientalista.

La organización ecologista ya consiguió convencer en el pasado a celebridades como Eva Méndez, Roselyn Sanchez, Sofía Sisniega, Rocsi Díaz, Evelyn Lozada, Daniella Alonso o Patricia de León para que posasen sensuales para campañas de PETA, entre otros.

También se animaron a despojarse de la ropa en beneficio de los animales bellezas como la modelo Joanna Krupa, la actriz Pamela Anderson o la cantante P!nk.

Fuente: EFE