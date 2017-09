Amanda Gutiérrez, reconocida actriz venezolana, utilizó nuevamente las redes sociales para invitar a la ciudadanía a votar en las elecciones regionales pautadas para el próximo domingo 15 de octubre.

“Ya sé que tengo rato que no hago videitos y no salgo, pero nos quitaron el asfalto, pero lo que no nos quitaron son las esperanzas de que esto va a cambiar”, expresó Quiroga en un video filmado desde un celular.

Ante la renuencia de parte de un sector de la oposición y algunos venezolanos, de participar en el evento electoral, la actriz recomendó acudir a votar. “Hay cosas que son irreversibles. Nos seguimos viendo por aquí, hasta que volvamos a tener asfalto”.

Gutiérrez estuvo presente durante los meses de protestas antigubernamentales que dejaron decenas de fallecidos y miles de heridos en el país.