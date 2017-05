Desde hace tiempo quería hacer una colaboración con @jbalvin … sabía que sería una buena canción pero realmente me equivoque, nació un nuevo hit!!!! Gracias por ser parte de mi disco hermano y por tu valioso apoyo a mi país Venezuela 🇻🇪 Dios te bendiga!!!! Gracias por confiar en mí @atellamusic @capitanbasura vamos pa encima @skyrompiendo 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

A post shared by CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) on Apr 29, 2017 at 4:27pm PDT