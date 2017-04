En una tarde de ansiedad. Mi piano. Y lo que sale es esto… Son las notas en cada corazón hoy, no tengo la mejor duda. Con la VOLUNTAD INTACTA y las ganas de soñarte… 🇻🇪

A post shared by CATERINA VALENTINO (@caterinavalentino) on Apr 23, 2017 at 2:42pm PDT