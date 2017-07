El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué inició su visita a Japón bailando al ritmo del éxito viral “Pen-Pineapple-Apple-Pen” junto a su autor, el humorista nipón PikoTaro.



En un video de menos de un minuto subido a sus cuentas de las redes sociales Instagram y Twitter, Piqué aparece disfrazado con las gafas tintadas y pañuelo de leopardo característicos del artista japonés, mientras canta y baila al ritmo del vídeo más visto de 2016 en la red social YouTube.

Diarios japoneses, como el Sankei Sports, se hicieron hoy eco de la publicación de Piqué en redes sociales, y calificaron de “colaboración milagro” el vídeo del particular dúo –al que los propios protagonistas se refirieron como “Piqué & Piko”.

“Mi sueño se ha cumplido”, escribió hoy PikoTaro –figura tras la que se esconde el humorista japonés Kosaka Daimao– en su cuenta de Twitter.

Pique & Piko!!?My dream has come true!Thank you Mr PiqueTARO!! https://t.co/xqOWbK1w7f

— ピコ太郎(PIKOTARO)(公式) (@pikotaro_ppap) July 11, 2017