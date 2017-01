La temporada de premios acaba de comenzar y las nominaciones a los Globos de Oro de 2017 dan el pistoletazo de salida. La 74ª edición de los premios que suelen llamarse antesala de los Oscar se celebrarán en Los Ángeles (California, EEUU) el domingo 8 de enero y los presentará el humorista Jimmy Fallon.

Este lunes 12 de diciembre ha tenido lugar la lectura de las nominaciones de los Globos de Oro. Como era de esperar, La La Land ha acaparado muchas de ellas: siete en total. Esta cinta, dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, se estrenará en España el 13 de enero, pero ya está sumando premios: se ha llevado ocho en los de la Crítica, celebrados este domingo. En la batalla de las películas también se enfrentan Manchester frente al mar, Moonlight y Jackie, cuya protagonista, Natalie Portman, tiene muchas papeletas para el premio.

En el apartado de series triunfa, cómo no, Juego de Tronos, todo un clásico. Este año también pega con fuerza la miniserie The People v. O.J. Simpson y se cuelan entre los nominados series que han sonado con fuerza como Stranger Things o The Crown. Tampoco se escapan de las nominaciones clásicos como Veep o Transparent.

Quienes acapararán los focos seguro serán cuatro mujeres. Por una parte las hermanas Sistine, Sophia y Scarlett Stallone, que este año tienen el honor de haber sido nombradas Miss Globos de Oro. Y por otro Meryl Streep, que se asegura galardón gracias al premio Cecil B. deMille a toda su carrera.

CINE

MEJOR PELÍCULA (DRAMA)

Moonlight

Manchester frente al mar

Hasta el último hombre

Lion

Comanchería

MEJOR PELÍCULA (COMEDIA O MUSICAL)

La La Land

Deadpool

Florence Foster Jenkins

20th Century Women

Sing Street

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Zootrópolis

Canta

Vaiana

Trolls

Kubo y las dos cuerdas mágicas

La vida de Calabacín

MEJOR PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA

Elle

Forushande (The Salesman)

Toni Erdmann

Neruda

Divines

MEJOR DIRECTOR

Damien Chazelle, por La La Land

Barry Jenkins, por Moonlight

Mel Gibson, por Hasta el último hombre

Kenneth Lonergan, por Manchester desde el mar

Tom Ford, por Animales Nocturnos

MEJOR GUIÓN

Damien Chazelle, por La La Land

Tom Ford y Austin Wright, por Animales nocturnos

Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney, por Moonlight

Kenneth Lonergan, por Manchester frente al mar

Taylor Sheridan, por Comanchería

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)

Natalie Portman, por Jackie

Amy Adams, por Animales Nocturnos

Jessica Chastain, por El caso Sloane

Ruth Negga, por Loving

Isabelle Huppert, por Elle

MEJOR ACTOR (DRAMA)

Casey Affleck, por Manchester frente al mar

Denzel Washington, por Fences

Andrew Garfield, por Hasta el último hombre

Viggo Mortensen, por Captain Fantastic

Joel Edgerton, por Loving

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)

Emma Stone, por La La Land

Meryl Streep, por Florence Foster Jenkins

Annette Benning, por 20th Century Women

Lily Collins, por Rules Don’t Apply

Hailee Steinfeld, por The Edge of Seventeen

MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)

Ryan Gosling, por La La Land

Ryan Reynolds, por Deadpool

Hugh Grant, por Florence Foster Jenkins

Jonah Hill, por Juego de Armas

Colin Farrell, por Langosta

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Viola Davis, por Fences

Michelle Williams, por Manchester frente al mar

Naomie Harris, por Moonlight

Nicole Kidman, por Lion

Octavia Spencer, por Figuras ocultas

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali, por Moonlight

Jeff Bridges, por Comanchería

Simon Helberg, por Florence Foster

Dev Patel, por Lion

Aaron Taylor Johnson, por Animales Nocturnos

MEJOR CANCIÓN

City Of Stars, de Ryan Gosling y Emma Stone (La La Land)

Can’t stop the feeling, de Justin Timberlake (Trolls)

Faith, de Ariana Grande y Stevie Wonder (Sing)

Gold, de Iggy Pop (Gold)

How far I’ll go, de Lynn Manuel Miranda (Vaiana)

MEJOR BANDA SONORA

Justin Hurwitz, por La La Land

Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch, por Hidden Figures

Dustin O’Halloran, Hauschka, por Lion

Johann Johannsson, por La llegada

Nicholas Britell, por Moonlight



SERIES DE TELEVISIÓN

MEJOR SERIE (DRAMA)

Juego de Tronos

The Crown

This is us

Stranger Things

Westworld

MEJOR SERIE (COMEDIA O MUSICAL)

Black-ish

Transparent

Mozart in the jungle

Veep

Atlanta

MEJOR MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

The People v. O. J. Simpson

American Crime

The Night Of

El infiltrado

El ayuda de cámara

MEJOR ACTOR (DRAMA)

Rami Malek, por Mr. Robot

Bob Odenkirk, por Better Call Saul

Matthew Rhys, por The Americans

Billy Bob Thornton, por Goliath

Liev Schreiber, por Ray Donovan

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)

Evan Rachel Wood, por Westworld

Winona Ryder, por Stranger Things

Claire Foy, por The Crown

Keri Russell, por The Americans

Caitriona Balfe, por Outlander

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)

Julia Louis-Dreyfus, por Veep

Rachel Bloom, por Crazy Ex-Girlfriend

Sarah Jessica Parker, por Divorce

Gina Rodríguez, por Jane The Virgin

Tracey Ellis-Ross, por Black-ish

Issa Rae, por Insecure

MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)

Gael García Bernal, por Mozart in the jungle

Nick Nolte, por Graves

Jeffrey Tambor, por Transparent

Anthony Anderson, por Black-ish

Donald Glover, por Atlanta

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Sarah Paulson, por The People v. O. J. Simpson

Felicity Huffman, por American Crime

Riley Keough, por The Girlfriend Experience

Charlotte Rampling, por London Spy

Kerry Washington, por Confirmation

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Courtney B. Vance, por The People v. O. J. Simpson

John Turturro, por The Night Of

Riz Ahmed, por The Night Of

Bryan Cranston, por All the way

Tom Hiddleston, por El infiltrado

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Olivia Colman, por The Night Manager

Lena Headey, por Juego de Tronos

Chrissy Metz, por This Is Us

Mandy Moore, por This Is Us

Thandie Newton, por Westworld

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN