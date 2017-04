Whitney: Can I Be Me, documental que narra el supuesto romance entre la recordad Whitney Houston y su asistente, Robyn Crawford, despertó los rumores sobre una posible doble vida de la cantante.

Tal y como reseña People en Español, el audiovisual recoge testimonios de amigos cercanos y familiares de Whitney, fallecida en el año 2012, quienes aseguraron que entre la intérprete y su asistente existía algo más que una simple amistad.

En el documental participa su amiga Ellin Lavar, quien confesó que para ella “Whitney no era gay, creo que era bisexual…Robyn le brindaba un lugar reconfortan donde Whitney podía encontrar seguridad y consuelo“.

Asimismo, Kevin Ammons, antiguo guardaespaldas de Houston comentó que “Robyn y Whitney eran como gemelas… Eran inseparables. Tenían un vínculo y Bobby nunca pudo remover a Robyn”.

Según el film, Whitney y Robyn se conocieron en su adolescencia en East Orange, New Jersey y, al parecer, desde entonces entablaron una relación amorosa, a pesar de que la artista estuvo casada con Bobby Brown desde 1992 hasta 2007.

