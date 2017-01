El humorista venezolano compartió en su Instagram una imagen donde se ve como mandatario en el país

El humorista y politólogo venezolano Laureano Márquez, compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la cual se ve su rostro en una fotografía investido como presidente de Venezuela.

Márquez escribió junto a la publicación: “Mi comando de Champaña, instalado en Maracay, me acaba de enviar esta foto oficial de cómo me veré el día de mi toma de posesión. Si el anterior juro por la moribunda, a mi me tocará jurar por la -hace tiempo- sepultada”.

La demostración humorística de Márquez generó múltiples comentarios en la red social. Sus seguidores aseguraron que si esto fuera verdad sería una buena opción para el país y que el humorista haría un buen papel.