Lifetime trae a su pantalla de Latinoamérica la biografía no autorizada Por Siempre Britney, trabajo audiovisual donde se refleja la vida de la princesa del pop y hace hincapié en su ascenso a la fama, sus controversiales relaciones amorosas y su crisis personal en el 2007. La cinta se estrena este miércoles 12 de julio.

La película es protagonizada por Natasha Bassett en el papel de Britney Spears y acompañada de grandes talentos como Nathan Keyes como Justin Timberlake, Peter Benson en el papel del manager de Britney, Larry Rudolph, Clayton Chitty como Kevin Federline, y Nicole Oliver en el rol de Lynne Spears madre de la estrella.

Desde su primera incursión en el mundo del espectáculo como niña Disney, los terribles fracasos en su carrera y su regreso a los escenarios son algunos de los emocionantes momentos que serán reflejados en este recorrido de vida de la princesa del pop. Conoceremos y viviremos con ella su primer grande amor con el cantante de Nsync, Justin Timberlake con quien compartió escena en el Club de Disney, donde ambos se iniciaron artísticamente. Ahí se puede ver, cómo el grupo le dedicó una serenata a la joven intérprete de Oops!… I Did It Again.

Pero todo amor adolescente pasa a la historia y es ahí donde la pareja que endulzaba los eventos más fashion de la industria, se precipita a un sinfín de discusiones que terminan quebrantando el idilio.

Sin embargo, la carrera de Britney Spears seguía creciendo y en 2001 la imagen de la joven cambia ante el público, de ser una adolescente un tanto tímida, a convertirse en mujer fatal que emana seducción y sensualidad. Con su videoclip I’m A Slave 4 U se deja ver con poca ropa, envuelta en una serpiente albina, y realizando una sugestiva coreografía en un sauna underground de Asia.

Todo en su vida privada comenzó a ser público, desde el divorcio de sus padres, hasta su fugaz matrimonio con un amigo de la infancia. Eso demostraba que su fama crecía día a día y ella era noticia importante en los medios.

En su vida comienzan a llegar varios escándalos amorosos, pero es Kevin Federline quien la hace suspirar y con quien se desvivió en una tormentosa relación.

Britney Spears vivió momentos difíciles y se sumergió en una espiral de eventos sin control y todo quedó registrado en los titulares de la prensa, donde se anunció que perdió la custodia de sus hijos, abusaba de narcóticos y hasta el momento en que decidió raparse. Pero a pesar de estos problemas, Britney Spears ha luchado para reconstruir su imagen y consolidar su carrera, para recobrar la gloria que tuvo en su pasado y demostrar que ella ha sido más fuerte que cualquier obstáculo que ha tenido.

Por Siempre Britney fue producida por Asylum Entertainment. Steve Michaels, Jonathan Koch y Joan Harrison fungieron como productores ejecutivos. Leslie Libman (Manson’s Lost Girls) dirigió esta pelicula.

Además Lifetime presenta junto a este estreno el documental Mas Allá de las Noticias: Britney, donde se repasa los hitos más importantes de su carrera. El mismo podrá verse antes de la biopic, a las 9 PM hora de Venezuela.

Fuente: El Universal