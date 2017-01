Y muy temprano , esta mañana … retome mis rutinas , al cuerpo hay que dedicarle tiempo , más que por vanidad por salud ! Una de las cosas que le agradezco al 2016 es que las angustias y preocupaciones de nosotros los Venezolanos me llevaron a drenar en el ejercicio y a encontrar en el una nueva pasión y grandes aliados para alcanzar metas ! Gracias @alexarturoborja quien se convirtió en los últimos meses del año en mi cómplice y entrenador , aunque esto nadie lo puede hacer por ti sin duda buscar a la gente correcta hace la diferencia ! Después de estos días de excesos hay que retomar , hago TODOS LOS DÍAS una hora de ejercicio combinados entre funcionales y cardio! De este que ven en el video , son 3 series de 12 al menos… vale la pena! Propónganse y atrévanse a iniciar este año una transformación buscando la felicidad ❤️#elretoMaite #reto2017 #tusipuedes #pocoapoco #undiaalavez #portusalud

