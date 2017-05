Netflix anunció las películas que llegarán en mayo a su catálogo, con títulos destacados como Hacksaw Ridge, Lion y la ganadora al Oscar como mejor película en 2017: Moonlight.

Lo nuevo de Netflix promete calidad. O al menos el aval de cintas que han recibido críticas favorables, e incluso varias nominaciones a los Oscars. Como es el caso con Moonlight, la película controversial de Barry Jenkins, premiada con el reconocimiento a mejor película en la pasada edición de los galardones de la Academia.

También estará Hacksaw Ridge, una historia inspiradora, dirigida por Mel Gibson, que obtuvo dos estatuillas: mejor edición y mejor mezcla de sonido.

La búsqueda de un hombre por su familia, con los actores Dev Patel y Nicole Kidman, llega en Lion, que fue nominada a seis premios de la Academia.

La contienda de las plataformas de streaming para conseguir películas continúa, más con los filmes que acaparan la crítica. Manchester by the Sea, propiedad de Amazon, quedará exclusivo en Prime.

Netflix también anunció la llegada de otras películas, como la bien valorada Her, y la segunda parte del Capitán América: The Winter Soldier. En mayo también se suma el estreno de nuevas temporadas de las series originales de Netflix como Bloodline, Kimmy Schmidt y la popular House of Cards. Aunque Netflix también ha recibido algunas críticas por los títulos que dejarán el catálogo. How I Met Your Mother y American Horror Story serán las más extrañadas.

Netflix ha explicado que la salida de series o películas se debe a que finalizan los contratos de distribución.