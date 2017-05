Cuando se hace alusión a Reinaldo Zavarce, hablamos de un artista signado de un talento inconmensurable; en la actuación, en el modelaje, en la administración, el fútbol y la música.

No obstante, el arte de los sonidos ha sido una de las disciplinas que lo ha mantenido seducido en los últimos tiempos. De hecho, se está trabajando en un nuevo álbum que traza todo ese talento innato que lo caracteriza y le ha permitido triunfar en otras latitudes.

“Estoy trabajando en varios temas en este momento y todavía estamos definiendo la forma del proyecto, pero les puedo decir que tengo un sencillo que se llama ‘Fool’ que es probable que sea lo primero que escuchen”. Apuntó en exclusiva para diario Avance.

Este compendio de canciones, abordará las relaciones sentimentales tumultuosas, el amor como sentimiento que mueve al mundo, el sexo y los estupefacientes. Fusionado con los géneros pop, trap, dance y algunos ritmos urbanos que son los que se mantienen en boga en la movida musical.

Por lo pronto, se desconoce con exactitud la cantidad de sencillos que integraran el disco, pero sin duda alguna es un proyecto que promete y en el cual él ha dado lo mejor de sí para que el público nacional e internacional disfrute de esta majestuosidad que posiblemente se estrene en Junio o Septiembre de este año.

Metamorfosis musical

Todos los artistas sufren transformaciones que los hacen más prodigiosos, en el caso de Zavarce, ha tenido cambios sustanciales a nivel sonoro. “Lo que de ISA TKM, hice música con una banda que se llamaba Panorama Express y hacíamos punk, rock. Luego, tuve otra banda que se llamaba Forever The Free aquí en Los Ángeles y hacíamos rock alternativo. Estos años, he aprendido mucho de música, del negocio de la música y en cuanto a géneros y estilos, he descubierto no solo que me gusta sino quién soy en realidad como artista. Así que ha habido un crecimiento que es el que me impulsa a sacar este proyecto solo”.

Campaña musical en pro de Venezuela

El pasado mes de abril Zavarce y Rafael de la Fuente, iniciaron un crowfunding para recaudar fondos y enviar medicinas a Venezuela. La convocatoria estuvo respaldada por un videoclip donde se aprecia lo que sucede en el país, acompañado de estadísticas y un cover que hicieron de la canción Sing Of The Times de Harry Styles, el ex One Direction que emprendió su carrera como solista y debutó con ese single.

Al respecto, el artista sostiene que “¡nos ha ido muy bien! La campaña ha recolectado fondos poco a poco y escuché que los organizadores están a punto de empezar clínicas relámpagos pronto en Venezuela. La verdad es que Rafael De La Fuente y yo siempre quisimos colaborar de una manera más activa, pero estando atados a esta ciudad por trabajo era difícil, y se nos ocurrió hacer este proyecto”.

Producciones audiovisuales

Zavarce, no ha estado lejos de la pantalla chica y grande. Este año retorna con buenos augurios, noticias y actuaciones preponderantes para su carrera como para el mundo.

“Tengo cuatro pelis este año, pero aún no ha salido ninguna (risas), cuando salgan les cuento. Todavía no sé cuál saldrá primero, sé que hay una en español. Ojalá la pasen en Venezuela”.

Cabe destacar, que cuenta con una participación en Don Quixote (en inglés), un film en el que trabajó junto a James Franco; también figuró en Hold On, una pieza audiovisual que efectuó con Luis Guzmán y Tarek Tohme; y actuó en Ruta Madre (en inglés) que rodó hace un par de años, cuya película fue laureada en el San Diego Internacional Film Fest.

Asimismo se desempeñó como histrión en un largometraje que grabó en México, Baja California, llamado Los Internacionales (en español), se espera que también debute este año.

Respecto a los proyectos en televisión, representó a uno de los personajes de Jane The Virgin, en el episodio 16. Cabe destacar que esta pieza audiovisual es la versión de Juana la Virgen, que se transmitió por Radio Caracas Televisión (RCTV), pero en otro idioma.

Mercado internacional

La perspicacia, perseverancia y dedicación de Zavarce son pilares que le han permitido triunfar en cada uno de los países en los que ha vivido, y ese cambio no ha sido tan abrupto, porque en cada una de esas fronteras geográficas ha aportado algo y plasmado su talento.

“Yo creo que siempre que uno se mueve de país, hay que comenzar de un poquito más atrás de donde uno iba. Yo creo que no ha sido tan difícil, tomando en cuenta que he trabajado en cosas cool”.

Vibras para Venezuela

Zavarce nunca se ha desentendido de su país y siempre tiene presente cuáles son sus raíces, aunque se encuentra afuera por cuestiones laborales. Durante la entrevista dilucidó que “quisiera hacer cine allá. Y claro, llevar mi música cuando el proyecto salga”.

De manera adicional comenta que tiene una postura definida en torno a lo que sucede en la actualidad en nuestra tierra. “Yo solo quiero que el Gobierno cambie y que todos los venezolanos tengan oportunidades. Es así de simple”, concluyó./lb

Descripción: El álbum estará disponible en junio o septiembre