Luego del asesinato de la actriz Mónica Spear, People en Español tuvo una entrevista exclusiva con los padres y los hermanos de la actriz y reina de belleza venezolana, en Orlando, FL, donde también pudieron compartir con su hija Maya.

Maya Berry Spear es la hija de la actriz y quien sobrevivió al mortal asalto del vehículo en el que viajaba con sus padres en enero de 2014, hoy es una estudiante brillante de 8 años que ha encontrado en el arte una gran fuente de aliento.

“A Maya le gusta mucho ver fotos de su mamá y su papá. Cuando ve las que están ellos tres juntos se sonríe, tal vez recordando los momentos felices que vivió con ellos. Siempre que habla de ellos, habla con mucho amor. Cuanto ella los quería y cuanto sus padres la querían a ella”, agregó.

“Realmente no me he puesto a analizar qué pasó, cómo pasó, porque en Venezuela lamentablemente son cosas que pasan en el día a día”, observó. “No somos la única familia que ha estado envuelta en una tragedia como esta” sentenció el padre de la falllecida actriz ante la situación que se vive en Venezuela

Aquí la entrevista:

Fuente: http://www.elfarandi.com