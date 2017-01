Este martes revelaron la lista de los nominados a la 89 edición de los premios Oscar, que se entregarán este 26 de febrero.

A continuación, las películas y actores que se disputarán la preciada estatuilla:

Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Fences, Talentos ocultos, La La Land, Lion, Manchester by the Sea y Moonlight (Mejor Película).

Ryan Gosling por La La Land, Casey Affleck por Manchester By The Sea, Viggo Mortensen por Captain Fantastic, Andrew Garfield por Hacksaw Ridge, Denzel Washington por Fences (Mejor Actor Principal).

Mahershala Ali, Jeff Bridges, Lucas Hedges, Dev Pastel y Michael Shannon (Mejor Actor Secundario).