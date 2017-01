Un juez de California revocó la orden temporal de alejamiento que los abogados de Jennifer López habían obtenido contra su presunto acosador Timothy McLanahan.El equipo legal de JLo no se presentó el pasado martes en la corte, ya que no contaba con algunos documentos necesarios para continuar con el procedimiento en contra del acosador. Por esa razón por la cual el juez a cargo del proceso habría tomado la decisión de poner fin a la orden de alejamiento.

Los representantes de la cantante acusan a McLanahan de haberla seguido de Las Vegas a Los Ángeles y enviarle regalos y correos que la estrella no desea recibir.

Según Page Six, McLanahan tiene ya un historial criminal por amenazas y violaciones de las leyes de posesión de armas de fuego, razón por la cual la Diva del Bronx siente en riesgo no solo su seguridad, sino también la de sus pequeños Emme y Max, de 8 años.

La orden de restricción había sido concedida a la estrella del show American Idol luego de que el hombre fuera arrestado al comienzo del año por violación de propiedad privada tras irrumpir ilegalmente en la residencia de la ex de Marc Anthony.

Fuera de su litigio con McLanahan, el 2017 parece ser un año de éxitos y buenas noticias para la bella artista. No solo suenan vientos de un nuevo romance con el cantante canadiense Drake, también estrenará la segunda temporada de la exitosa serie Shades of Blue y muy pronto debutará como juez en la nueva competencia de baile World of Dance, ambos en NBC.