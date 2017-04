Recientemente los actores de Hollywood. Salma Hayek y Eugenio Derbez hablaron en una transmisión en vivo en el programa “Despierta América” sobre la situación venezolana y expresaron su apoyo y admiración.

Durante la promoción de su película “How to be a latin lover”, los actores mexicanos hablaron sobre Venezuela expresando sus corazones están con nosotros y que a pesar de la fuerte represión no dejan de admirar a los jóvenes que salen a exigir sus derechos.

“Admiro el valor y el coraje de los venezolanos” expresó Hayek, “No hay que bajar la cabeza, no hay que dejarse” comentó también el actor.

Fuente: http://www.elfarandi.com