“The Fate of the Furious” fue la película con mayor ingreso de taquilla por segunda semana consecutiva con 38,4 millones de dólares, para sumar una recaudación total en Estados Unidos y Canadá de 163,3 millones. Se espera que a nivel mundial supere los 1,000 millones de dólares esta semana.

Las cintas que se estrenaron en semanas previas tuvieron un mayor ingreso que novedades como “Born in China”, de Disney Nature, que debutó en el sexto lugar con 4,79 millones de dólares; o la costosa epopeya histórica “The Promise”, que se estrenó en el noveno sitio con sólo 4,1 millones.

Los primeros ligares en taquilla no han cambiado mucho en las últimas semanas, ya que “The Boss Baby” ocupó el segundo lugar con 12,7 millones de dólares y “Beauty and the Beast” el tercero, con 9,7 millones.

A continuación las 10 películas con mayor ingreso por taquilla en las salas cinematográficas de Estados Unidos y Canadá de viernes al domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:

1. “The Fate Of The Furious”, 38,4 millones de dólares.

2. “The Boss Baby”, 12,7 millones.

3. “Beauty and the Beast”, 9,6 millones.

4. “Going in Style”, 4,9 millones.

5. “Smurfs: The Lost Village”, 4,8 millones.

6. “Born In China”, 4,79 millones.

7. “Unforgettable”, 4,78 millones.

8. “Gifted”, 4,5 millones.

9. “The Promise”, 4 millones.

10. “The Lost City of Z”, 2,1 millones.