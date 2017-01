La protagonista de la saga Crepúsculo, Kristen Stewart, aseguró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba “obsesionado” con ella cuando publicó una serie de tuits en 2012, atacándola por haberle sido infiel a Robert Pattinson.

La actriz, de 26 años, respondió por primera vez a las críticas que Trump hizo cuando aún era la estrella del programa The Celebrity Apprentice.

En ese entonces, el mandatario escribió cinco tuits sobre la pareja de actores después de que se descubrió que Stewart le fue infiel a Pattinson, con el director Rupert Sanders.

Fotos de la traición se hicieron públicas, llevando a Stewart a disculparse por “el dolor y la vergüenza” que causó por esa “indiscreción momentánea”.

Trump escribió entonces: “Robert Pattinson no debe volver con Kristen Stewart”; luego que “lo engañó como un perro y lo hará de nuevo, solo espera. Puede tener algo mejor”. “100% seguro” que Stewart será infiel de nuevo, “¿alguna vez me equivoqué?”; “Bota a Kristen Stewart”… “en un par de años me vas a agradecer. Sé inteligente Robert”.

“En ese momento, él era solo una estrella de telerrealidad, no tenía referencias”, recordó Stewart a la revista Variety.