La princesa Leia en la saga Star Wars, obtuvo una nominación póstuma

La serie televisiva Westworld, partirá como favorita en la 69 edición de los premios Emmy, los galardones más importantes de la industria televisiva, al lograr este jueves 22 candidaturas.

Por detrás de esta superproducción de HBO se situaron Stranger Things y Feud, con 18 menciones cada una.

Los actores Anna Chlumsky y Shemar Moore fueron los encargados de anunciar las candidaturas de los Emmy, en una ceremonia celebrada en el teatro Wolf perteneciente a la Academia de la Televisión en Los Ángeles.

Ante la ausencia, este año, de Game of Thrones, que no podrá competir en los Emmy porque el retraso de su séptima temporada la dejó fuera del periodo de inscripción, las series que competirán al mejor drama serán Better Call Saul, The Crown, The Handmaid’s Tale, House of Cards, Stranger Things, This is Us y Westworld.

Tras dos estatuillas consecutivas, Veep optará de nuevo al Emmy a mejor comedia frente a Atlanta, Black-ish, Master of None, Modern Family, Silicon Valley y Unbreakable Kimmy Schmidt./no

Fisher obtiene nominación póstuma

La actriz, Carrie Fisher, fallecida en diciembre del año pasado y conocida por su papel de la princesa Leia en la saga Star Wars, obtuvo este jueves una nominación póstuma a los premios Emmy, uno de los galardones más importantes de la televisión.

La intérprete será candidata al premio a la mejor actriz invitada en una serie de comedia por su labor en Catastrophe.

Fisher competirá en esta categoría con Melissa McCarthy y Kristen Wiig (ambas por Saturday Night Live), Ángela Bassett (Master of None), Becky Ann Baker (Girls) y Wanda Sykes (Black-ish).

Fisher recibió, a lo largo de su carrera, dos nominaciones a los Emmy, pero no salió vencedora en ninguna de esas ocasiones.

La actriz falleció el pasado 27 de diciembre en Los Ángeles, a los 60 años, tras un ataque al corazón ocurrido en un vuelo.

Antes de fallecer, Fisher participó en el rodaje de Star Wars: The Last Jedi, la octava entrega de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas, que se estrenará en los cines el próximo 15 de diciembre./no