La tierna carta de amor a los musicales “La La Land” empató el récord de “Titanic” y “All About Eve” este martes 24, al recibir 14 nominaciones a los premios Oscar.

“La La Land” fue postulada a mejor película y le mereció candidaturas a sus astros Emma Stone y Ryan Gosling y su guionista y director de 32 años, Damien Chazelle.

Las otras aspirantes a mejor película son: “Moonlight”, “Arrival”, `’Manchester by the Sea”, “Hell or High Water”,”Lion”,”Fences”, `’Hidden Figures” y “Hacksaw Ridge”.

Con información de Últimas Noticias //