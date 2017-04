Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo estar admirado por el coraje del pueblo venezolano en la calle pidiendo la aplicación del artículo 350 de la Constitución, ya que no han logrado solucionar la crisis del país a través de mediaciones y diálogos.

“Este sábado miles y miles de venezolanos salieron a manifestarse frente al autoritarismo en Venezuela y la represión se hizo una vez más presente, se incendió el local de Henrique Capriles, y los soldados del régimen tuvieron que obedecer las órdenes dictatoriales y represivas para enfrentar a sus hermanos venezolanos en la calle una vez más”, expresó luego de recordar que ya habían hecho un llamada al cese de la represión, al espíritu democrático de los militares para que asumieran su papel y condenaron la inhabilitación del gobernador de Miranda.

Para Almagro, ni el cercenamiento de los derechos, ni las elecciones revocatorias y regionales no realizadas, ni la tortura, ni los asesinatos por francotiradores cobardes, ni el fuego, ni el odio podrán detener al pueblo. “Usar el terror como herramienta de imposición del poder es el síntoma más claro de debilidad del régimen”, afirmó.

Aseguró que el pueblo venezolano ya no le teme a los atropellos del gobierno y que el mundo entero había visto el enfrentamiento que vivió el sábado Venezuela. Denunció el uso de gases lacrimógenos que pueden generar quemaduras. “Hace apenas unas horas hubo víctimas, un muerto, heridos y detenidos, y el pueblo no temió”, subrayó.

Almagro se dirigió directamente al gobierno de Nicolás Maduro: “Decimos al régimen que no es en la calle donde deben enfrentarse los venezolanos, es en elecciones. No son las armas las que legitiman un gobierno, son las elecciones. No son los Poderes corrompidos por la ausencia del Estado de Derecho los que deben inhabilitar dirigentes políticos, son las elecciones”.

En específico, cuestionó al TSJ: “Brazo ejecutor de la dictadura y artífice de las decisiones que llevaron a la reciente resolución del Consejo Permanente de la OEA”.

Según el secretario de la OEA, se ha perdido la legítima autoridad democrática y el gobierno ha decidido optar por el autoritarismo y la represión para mantener un poder que no le pertenece, sino a los venezolanos. “La autoridad debe volver a los venezolanos”.

Fuente: El Nacional