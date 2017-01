Decenas de miles de mujeres, muchas con gorros de lana rosa con orejas, desembarcaron este sábado en Washington para exigir al flamante presidente Donald Trump que respete sus derechos y los de todas las minorías desde su primer día en la Casa Blanca.

Trenes, metros y buses repletos de manifestantes -en su mayoría mujeres de todas las edades, pero también varios hombres- con coloridas pancartas y que vitoreaban y aplaudían, llegaron hasta las cercanías del Congreso para una protesta cuya participación se anuncia récord.

Según el vicealcalde de Washington, Kevin Donahue, los organizadores aumentaron su estimación inicial de participantes de 200.000 a 500.000 personas. La ciudad no provee un cálculo oficial de asistentes.

Queremos enviar “un claro mensaje al mundo y a nuestro nuevo gobierno en su primer día en el cargo de que los derechos de las mujeres son derechos humanos”, dijeron los organizadores.

– Respeto a todos –

“La marcha es una demostración de nuestra solidaridad y nuestra creencia de que Estados Unidos debe ser grande y debe respetar a todas las personas, de todos los credos y colores”, dijo a la AFP Lisa Gottschalk, una científica de 55 años que viajó desde Pensilvania para manifestarse.

Tras escuchar a varios cantantes y oradores, algunos famosos como el cinesta Michael Moore o la actriz Scarlett Johansson, los manifestantes marcharán unos dos kilómetros por la Explanada Nacional, hasta cerca de la Casa Blanca.

“No podemos pasar de ser una nación de inmigrantes a ser una nación de ignorantes”, alertó una de las primeras oradoras, la actriz de origen hondureño América Ferrera, en referencia a la promesa de Trump de deportar a entre dos y tres millones de inmigrantes y construir un muro en la frontera con México.

“El presidente no es América. Su partido no es América. El Congreso no es América. Nosotros somos América y estamos aquí para quedarnos”, añadió.

La demócrata Hillary Clinton, que perdió ante Trump la oportunidad de convertirse en primera presidenta de Estados Unidos, agradeció a los manifestantes en su cuenta de Twitter.

“Gracias por estar allí, por hablar y marchar por nuestros valores úwomensmarch. Más importante que nunca. Realmente creo que siempre somos más fuertes juntos”, tuiteó.

Una visión sombría

Trump asumió el viernes la presidencia con un discurso inaugural de fuerte tono nacionalista y populista, en el cual trazó una sombría visión del declive de Estados Unidos bajo el gobierno de su antecesor, el demócrata Barack Obama.

Habló de escuelas rotas, de pobreza crónica, de crimen rampante, dijo que la élite de Washington ha robado al pueblo y aseguró que pondrá fin a “esta carnicería” y solo se guiará por un principio: “EEUU en primer lugar”. “Compre estadounidense, contrate estadounidenses”, pidió.

“Estamos aquí determinados a frenar la carnicería de Trump”, respondió este sábado Michael Moore en la Marcha de las Mujeres, aplaudido a rabiar. Determinado a deshacer el legado de su antecesor, el primer decreto de Trump, en la noche del viernes, apunta a limitar el costo económico de la cobertura de salud conocida como “Obamacare”, una reforma emblemática de la era Obama.

El presidente visitará este sábado la sede de la CIA, un gesto cargado de simbolismo tras sus fuertes críticas a las agencias de inteligencia estadounidenses, anunció su portavoz, Sean Spicer.

Ya hubo protestas anti-Trump el viernes, durante la investidura, algunas de las cuales registraron choques violentos con la policía y vandalismo, que terminaron con más de 215 detenidos.