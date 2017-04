El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ratificó este lunes que la oposición seguirá en las calles, exigiendo un cronograma electoral completo.

“Lo que diga Nicolás Maduro no tiene credibilidad, es muy probable que diga esto para mandar una señal y bajar la enorme presión que hay en las calles y en el ámbito internacional. La única posibilidad de que creamos en su palabra es que haya en los próximos días la convocatoria de un cronograma electoral completo”, destacó el jefe del Parlamento en referencia a las declaraciones del presidente Maduro, quien afirmó está ansioso por las elecciones regionales.

Reiteró durante la concentración de este lunes en Caracas que “el pueblo lo que pide es elecciones, que corresponden este año, que no son fabricadas ni productos de inventos. La palabra de Maduro no vale nada. Seguiremos sin descanso por la democracia en la calle hasta tener cronograma completo y respeto a la Asamblea”.

Hizo un llamado a la comunidad internacional a que siga apoyando a los venezolanos. “La manera como se está reprimiendo al pueblo no tiene ninguna justificación. El Gobierno en este golpe de Estado no puede seguir negando derechos al pueblo(…) La lucha va más allá del tema de las elecciones regionales, es lucha total por Constitución. El gobierno tiene que dar no solo gesto de elecciones regionales, sino que la Constitución se cumpla en Venezuela(…) debe soltar presos políticos y quitar inhabilitaciones para que haya elecciones libres”.

Destacó que “la FANB puede jugar un papel estelar y democrático en este momento. No permitan, ciudadanos de la FANB, que los utilicen. Les pedimos que se sumen a la defensa de la Constitución”.