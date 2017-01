La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, se refirió este lunes al llamado “carnet de la patria”, y lo consideró como una excusa del gobierno para ocultar la escasez de alimentos que hay en el país.

La parlamentaria y también dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), expresó la preocupación del partido político para el que milita sobre el carnet de la patria. Ante esto, Solórzano denunció que “nuestra gente está comiendo basura y hay niños muriendo por eso”.

En una rueda de prensa realizada este lunes, la diputada afirmó que “el gobierno no solo desprotege al pueblo, el derecho a la alimentación no depende de un carnet”. Al mismo tiempo, aseveró que “El carnet de la patria no es más que un nuevo censo del gobierno”.