El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que se hará un aporte de Bs 300.000 millones para atender las necesidades de los 15 motores productivos constituidos hace un año, y que manejará el Banco Bicentenario.

Tras cuestionar los resultados del Banco de Insumos -propuesto en 2016 por Miguel Pérez Abad, vicepresidente del área económica para el momento y hoy presidente del Banco Bicentenario-, destacó que hay que darle celeridad a los sectores que participan conjuntamente con el gobierno en el Consejo Nacional de Economía Productiva.

“El balance no es bueno”, lamentó para seguidamente señalar que “hay que cortar la cabeza de todas esas empresas bachaqueras”.

“Hay cosas que escapan de nuestras manos, un banco tiene que funcionar en términos prácticos, resolver todos los problemas, no puede decir no hubo los dólares para importar tal insumo, hay que intervenir todas las plantas que surten todos los sectores del país. ¿Por qué Pequiven no suministra los insumos?, preguntó

Luego de un año de funcionamiento del Consejo Nacional de Economía Productiva, las empresas tienen los mismos problemas. “He ordenado al vicepresidente ejecutivo Tareck El Aisammi que cite inmediatamente a Miraflores al presidente de Pequiven (Petroquímica de Venezuela)”, dijo para asegurar que “se crean sistemas internos de mafias para negociar con productos que le pertenecen a la nación, cuando la nación está pariendo”.

Indicó que aún Venezuela no ha salido de la situación de estrechez, pero se ha iniciado un proceso de expansión de financiamiento. “Hoy estoy depositando al fondo bicentenario Bs 300.000 millones para los 15 motores de los sectores productivos, adicionales a los recursos que el sistema bancario asigna a través de las distintas carteras.

Desde el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, donde se reúne con empresarios, ministros y funcionarios de la administración pública, el jefe de Estado dijo que creaba la secretaria ejecutiva del Consejo de Economía, al frente de la cual designó al ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo.

Esta instancia, dijo, es para la consulta y el trabajo permanente para que así adquiera un nivel operativo de acción de mayor capacidad de resolución de problemas. “2016 fue un año de grandes tensiones por hora y de grandes soluciones por segundo”.

“La secretaría ejecutiva será para atender en tiempo real todos los temas de los 15 motores desde ya, es casi la activación de un 0800 soluciones permanente. Si hay algo que dirigir es la comunicación con sectores que producen. Será muy operativa y de consulta permanente”, comentó el mandatario nacional.

Aseguró que Venezuela no se somete más nunca al Fondo Monetario Internacional y que 2016 fue el primer año del fin del modelo rentista.

En cadena de radio y TV, que duró 2 horas 3 minutos, dijo que en 2016 sector público y privado invirtieron $17.800 millones en importaciones de materia prima. De ese total, correspondieron al Estado $6.800 millones, mientras que el sector privado destinó 11.000 millones de dólares.

En su discurso, en el que no estuvo ausente el ataque contra la economía, recordó su intención ya manifiesta en la resolución 010 del 7 de octubre publicado en la Gaceta Oficial 41.005, de comprar 50% de toda la producción de producción de alimentos y artículos de higiene personal para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Insistió en la creación de tiendas CLAP, para lo cual pidió el apoyo del sector privado y así alcanzar a 6 millones de hogares en marzo de este año.