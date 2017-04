El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronuncia la noche de este martes desde el Palacio de Miraflores y afirmó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un comunicado “con un plan de golpe contra Venezuela”.

“El Departamento de Estado anuncia el Golpe de Estado en Venezuela, hoy lo publicaron, 18 de abril, 9:10 de la noche venezolana. Estuvimos leyéndolo y analizándolo en sus partes. Quien quiera ver el guión escrito para generar violencia, muerte y caos, que hemos logrado neutralizar y derrotar hasta el día de hoy de manera brillante, léase el comunicado el comunicado (…) Allí está plan, allí está el guión”, denunció el Mandatario Nacional en transmisión de Venezolana de Televisión.

Insistió en que la oposición “no está en capacidad de gobernar este país y recuperarlo”.

Hizo un llamado al pueblo y aseguró que “estamos en hora cruciales del destino de nuestra patria. Y yo voy a estar al frente de esta batalla, siempre me encontrarán al frente, porque tenemos la verdad de nuestra parte, no vendrán los asaltantes de la derecha, con el guión escrito de EE UU a asaltar el poder político de Venezuela. Se equivocaron con nosotros, se equivocaron de país. Así lo digo y así lo denuncio: EE UU ha dado la luz verde y el visto bueno para un golpe descarado contra Venezuela, no solo lo digo sino que lo enfrettaremos”.

Se refirió al presidente de la Asamblea Nacional: “Lo que hizo Julio Borges hoy configura un delito contra la constitución y debe ser procesado por la justicia nacional, cuando llama a un golpe de estado, al desconocimiento de su comandante en jefe (a la Fuerza Armada Nacional) eso es un delito que está tipificado claramente como una ruptura y un llamado a golpe de estado en Venezuela, se pavonea, no es la primera vez”.

Anunció la activación del plan Gran Zamora. “Mi llamado es a la paz, he decidido activar el plan estratégico especial cívico-militar, para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, orden interno e integración social Gran Zamora, que me ha sido presentando por el Ceofanb”.

“Atención a los jefes de Redi y Zodi. Inmediatamente debe ser activado el plan Zamora, en su primera fase verde para derrotar el golpe de Estado y garantizarle la paz a toda Venezuela (…) Voy a proceder a firmar la orden de operaciones como comandante en jefe de la Fuerza Armada para que se active bajo toda la estructura militar, policial y civil”.

“En este momento debemos enviar un mensaje claro a la Fanb. Ante el Golpe de Estado y la represión llamamos a la reflexión a los funcionarios de la FAN a que mediten sobre su papel. Nuestra Constitución garantiza la movilización pacífica y castiga uso de gases tóxicos(…) Este país sufrido por la crisis los invita a que caminemos juntos en un futuro donde veamos con admiración y respeto a nuestra Fanb. Sabemos que detrás de esos escudos hay militares que quieren un mejor futuro para el país”, dijo Borges a las afueras del Parlamento.

Minutos antes, Maduro señaló que “Venezuela no está dispuesta a aguantar golpismos de ningún tipo” (…) “Vamos a combatir, a afrontar y a frentear a los golpistas, y los vamos a derrotar con el pueblo y Fuerza Armada unida, y la Constitución en la mano”, expresó.

Oposición y oficialismo saldrán a las calles este miércoles 19 de abril. La tolda roja marchará con motivo a los 207 años de la Declaración de Independencia, mientras que los simpatizantes de la MUD lo hará para exigir elecciones en el país.

Este es el comunicado publicado en la web del Departamento de Estado (www.state.gov).

“Venezuela ha sido testigo en las últimas semanas de protestas sociales continuas desde que la Corte Suprema demostró su falta de independencia del Poder Ejecutivo a través de una serie continua de decisiones judiciales contra los miembros de la Asamblea Nacional libremente elegida.

Hasta ahora, seis manifestantes han sido asesinados, con cientos de detenidos. Ha habido testimonios creíbles sobre el uso de la tortura por SEBIN y CICPC. Se requieren más manifestaciones para los próximos días, en particular para el miércoles 19 de abril.

Instamos nuevamente al Gobierno de Venezuela a que cumpla los compromisos que asumió en el marco del proceso de diálogo respaldado por el Vaticano el pasado otoño: celebrar elecciones con prontitud; Respetar la Constitución y la Asamblea Nacional; Que se garantice la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; Y atender las necesidades humanitarias del pueblo venezolano.

Hacemos eco de la convocatoria realizada el 17 de abril por 11 gobiernos latinoamericanos sobre el gobierno de Venezuela para tomar de inmediato estos pasos para permitir una solución rápida a la grave crisis que afecta a todos los venezolanos y cada vez más a la región.

Instamos nuevamente a los manifestantes a que se expresen de manera no violenta. Deploramos el uso de la violencia contra manifestantes desarmados. En particular, deploramos el uso de bandas armadas colectivas bajo el control político de los líderes del partido PSUV para reprimir a los manifestantes mientras que las fuerzas de seguridad responsables de mantener el orden público permanecen ociosas.

También recordamos a las fuerzas públicas – miembros de la Policía, el Ejército y la Guardia Nacional – así como a los miembros del Poder Judicial, de sus responsabilidades legales y constitucionales de proteger y no impedir las manifestaciones pacíficas.

Los responsables de la represión criminal de la actividad democrática pacífica, el socavamiento de las instituciones y prácticas democráticas y las violaciones flagrantes de los derechos humanos, serán responsabilizados individualmente por sus acciones por parte del pueblo venezolano y sus instituciones, así como por la comunidad internacional comunidad”.

Fuente: Panorama