El presidente de la República, Nicolás Maduro, criticó este domingo la gestión de los gobernadores y alcaldes opositores en el territorio nacional.

“Ninguno de los gobernadores y alcaldes de la oposición sirve para nada. Ellos no tienen liderazgo, no tienen un proyecto de país. Si en Marte hay un buen alcalde de oposición que lo hace bien, me gustaría aprender de él para saber, pero aquí en el planeta Tierra, en Venezuela, no hay uno que sirva”, reafimó Maduro quien manifestó su “ansiedad” porque se realicen los comicios regionales.

“Estoy ansioso porque se realicen elecciones de gobernadores y alcaldes para que la oposición deje las guarimbas y responderles con voto. Los derrotaríamos en horas y radicalizaríamos esta revolución bolivariana”, sentenció el jefe de Estado.

Maduro rechazó que las regiones de Iribarren en el estado Lara y el municipio Maracaibo, en el estado Zulia se encuentren descuidadas por los dirigentes opositores.

Recalcó que “les fue muy mal” a los partidos de oposición que participaron en el proceso de legalización ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Así dieran empanadas para el desayuno, no les fue nadie”, opinó.

“Yo soy un hombre de diálogo, pero a pesar de tener el apoyo del Papa Francisco, de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de los expresidentes, en la oposición no hay nadie con quien conversar, sin embargo seguimos en batalla por la paz del país”, así lo afirmó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Para el jefe de Estado la alianza opositora “está en un punto de no retorno de la desesperación, del odio y de la violencia”.

Maduro hizo estas afirmaciones a propósito de las marchas convocadas por los militantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) esta semana para exigir la realización de elecciones, así como para mostrar su rechazo a las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la inhabilitación hacia el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.

Agregó que siempre “hay contactos clandestinos” con la oposición, pero que a ellos les da miedo admitir estas conversaciones porque ellos “deben cumplir con las tácticas extremista de Estados Unidos; y a su vez, afirmó que los parlamentarios de la bancada opositora destruyeron la AN.

“75% de los ciudadanos sienten repudio hacia la AN porque no ayuda al país, es inútil y no está con el pueblo. Más temprano que tarde recuperaremos al Parlamento”, declaró el primer mandatario durante la edición 84 de su programa Los Domingo Con Maduro transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Igualmente, hizo un llamado para que cese la violencia en las manifestaciones instando al pueblo a “luchar por la patria”; y ratificó su voluntad de diálogo para buscar en Venezuela “los caminos de paz”.

Indicó que los partidos Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ) estarían vinculados al ataque contra la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ocurrido en el municipio Chacao.

“Se regresaron y asaltaron las oficinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en Chacao. La incendiaron. Reventaron las ventanas unos encapuchados. Gracias a la inteligencia del Sebin y de otros organismos de inteligencia están todos plenamente identificados todos los que destruyeron la Magistratura. Hemos capturado a varios, que se han acogido al Código Orgánico Procesal Penal y están cantando, diciendo quiénes les pagaron, quienes les dio la orden”, acusó Maduro.

Por otra parte, calificó como “peligrosa” la afirmación que realizó el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, quien acusó al Gobierno Nacional de usar “armas químicas” contra los marchistas que se encontraban en la movilización opositora que se dirigía hacia la Defensoría del Pueblo este sábado.

Smolansky, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter (@dsmolansky), alertó a la Comunidad Internacional sobre el gas rojo utilizado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la marcha opositora.

David Smolansky ✔@dsmolansky 4:04 PM Pueblo de Venezuela, vecinos de El Hatillo. Estoy bien. Denuncio que la Guardia utilizó un “Gas Químico Rojo” que está prohibido



226226 me gusta

David Smolansky ✔@dsmolansky 4:08 PM El “Gas Rojo” que utilizó la GN tiene un químico para que las personas se descompensen, vomiten y hasta puedan perder la vista



458458 me gusta

“Esta es una de las acciones más peligrosas que vienen de la mente de ese alcalducho. Venezuela jamás en su vida ha tenido armas nucleares”, manifestó Maduro quien denunció que estas acusaciones atentan contra la paz y la estabilidad del país y exigió a las autoridades competentes investigar estas declaraciones.

Por otra parte, Maduro denunció nuevamente que el gobierno de Estados Unidos mantiene un “plan injerencista” para destruir a los gobiernos independientes y progresistas. “Todos los líderes de la oposición responden a los dictados de EEUU”, acotó.

Aprovechó la oportunidad para rechazar las políticas implementadas por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, porque a su juicio, esas medidas han afectado a miles de ciudadanos. “En Argentina botan diariamente a 650 trabajadores. Desde que llegó a la presidencia (Mauricio Macri) han botado a más de 300 mil trabajadores”, subrayó el primer mandatario nacional.

Maduro anunció que el próximo 13 de abril el oficialismo celebrará “El Día de la Milicia Nacional Bolivariana”, para recordar el intento de derrocamiento contra el presidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías durante ese mes de abril del año 2002.

Fuente: El Universal