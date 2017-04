El presidente Nicolás Maduro pidió a los ex presidentes mediadores en el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición visitar el país “ya” porque quiere “conversar con ellos”.

El jefe de Estado extendió su invitación a José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno de España; Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana; Martín Torrijos, ex presidente de Panamá; y al ex secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y ex presidente de Colombia, Ernesto Samper.

Maduro llamó a la oposición a un “diálogo a tiempo” y que después “no se quejen”. También le hizo un señalamiento al papa Francisco paa que siguiera acompañando el diálogo iniciado en octubre 2016.

“Paz es lo que queremos, diálogo es lo que queremos (…) Hablando se entiende la gente inteligente, quiero dialogar y quiero buscar fórmulas de paz para que abandonen el camino de la violencia y el golpismo”, dijo durante su programa Los domingo con Maduro.

El presidente afirmó que quiere diálogo y elecciones, ambos “ya”. Reiteró que las conversaciones entre los sectores políticos era la salida a la situación del país.

Ratificó su “disposición” las “24 horas del día” para el “diálogo político por la paz”. Afirmó que volvió a recibir mensajes de la oposición, especificó que este domingo 23 de abril había recibido dos comunicaciones del sector político que le adversa. Dijo que uno de estas fue nacional y el otro internacional.

El jefe de Estado volvió a señalar que supuestos mensajes opositores. El jueves 20 expresó que factores nacionales e internacionales (presidentes y ex presidentes) le indicaron que la oposición quería retomar el diálogo.

El proceso de conversaciones entre el gobierno y la oposición inició en octubre de 2016 y se paralizó al finalizar el año después que la Mesa de la Unidad Democrática informara que el gobierno no había cumplido con los acuerdos a los que se llegaron con la mediación de los ex presidentes, la Unasur y el Vaticano.

Fuente: El Nacional