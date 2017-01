Francisco Torrealba, ministro del Trabajo, informó que citó a los directivos de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) para comenzar a conversar temas importantes relacionados con asuntos laborales y los aumentos de salario de los trabajadores de las empresas privadas.

“Esperando que Fedecámaras pueda recuperar la sindéresis y enseriarse para conversar sobre este tema, siguiendo las instrucciones del presidente Maduro de abrir los espacios para el diálogo (…), yo estoy hoy formalmente remitiéndole una carta al presidente de Fedecámaras para citarlo a mi despacho y conversar en serio sobre temas de interés de los trabajadores, para ver si tienen alguna propuesta concreta o si por el contrario siguen empeñados en hacer politiquería barata”, dijo en Noticiero Venevisión, al referirse a su intención de conversar con los representantes de la cúpula empresarial.

“Ojalá pueda traer propuestas para saber cómo se va a hacer con el solapamiento que se ha dado de todos los salarios en el sector privado, o para ver cómo podemos elevar los índices de producción”, le indicó directamente al presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez.

Criticó el señalamiento de los representantes de la cúpula empresarial quienes han aseverado que este nuevo incremento salarial “va a producir efectos negativos en el cierre de empresas”. A esa suposición el funcionario respondió “nosotros sabemos que hay disposiciones en la ley que impiden que se cierren empresas”.

Criticó que “Fedecámaras ha monopolizado la supuesta representación del empresariado venezolano” y acotó –en su opinión- que “el último dictador que conocimos en Venezuela fue un presidente de Fedecámaras”.

Aumentos salariales en las empresas privadas

Sobre el aumento a 40.638 bolívares del salario mínimo, Torrealba aclaró que se trata de un anuncio presidencial que “es de obligatorio cumplimiento y abarca tanto al sector público como al privado, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del 1º de enero con carácter retroactivo”.

Puso el acento en el hecho de que hay que resolver un problema que han detectado en las empresas privadas cada vez que el Ejecutivo Nacional anuncia un incremento en el salario mínimo.

“Yo quiero saber cuál es la opinión de Fedecámaras porque cuando se incrementa el salario mínimo en el sector privado no ajustan a las personas que tienen antigüedad, no ajustan a las personas que se han formado y tienen profesiones, no ajustan a las personas que tienen experiencia y han producido que ahora prácticamente cada vez que se aumenta el salario mínimo toda la gente queda ganando salario mínimo. Eso no puede ser así”, advirtió.

Discusiones de los contratos colectivos

El jefe del despacho ministerial del trabajo aseguró que todos los contratos colectivos los seguirán negociando y aseguró que ya tienen listo el del sector aluminio, en los próximos días recibirán el del Metro de Caracas, así como seguirán discutiendo el de la CANTV.

“Tenemos instrucciones del presidente Maduro de avanzar en todo lo que tiene que ver con las negociaciones de las convenciones colectivas y lo haremos en términos posibles, de lo razonable”, afirmó.

Aumento del cestaticket

El ministro del Trabajo señaló que esta vez no fue modificado el Bono de Alimentación (cestaticket), quedando en 63.720 bolívares, pero, como este se calcula con la base del valor de la Unidad Tributaria (UT), en febrero cuando se anuncie su aumento también se incrementará el mencionado beneficio laboral.

Actualmente el valor de la UT es de 177 bolívares. La base de cálculo para el cestaticket diario es 12 UT.

Nuevos empleos de inmediato

Para la atención de quienes no tienen un empleo formal, el ministro del Trabajo recordó que el presidente Nicolás Maduro también anunció planes importantes de reactivación de 51 grandes obras, lo que generará miles de puestos de trabajo.

LEYENDA: Ministro del Trabajo: “Nosotros estamos dispuestos a dialogar, incluso hasta con los que nos adversan de la forma más terrible”