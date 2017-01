El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, encabezó este viernes 13 de enero la supervisión de los preparativos para el ejercicios cívico-militare Zamora 200, desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en Caracas.

Declaró que estas prácticas se realizan en todo el país y que “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está preparada para ganar cualquier combate”.

Recordó que anteriormente se reprimía al pueblo “con una peinilla”, método que acabó “el comandante” y difunto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. “Ya no necesitamos el hombre represor, ya no lo necesitamos, ya no lo queremos y por eso la revolución bolivariana se ha dedicado a equipar pertinentemente a la GNB con protección y dotado de armas no letales, estandarizados por los organismos internacionales”, reiteró en un contacto transmitido por VTV.

Afirmó que el derecho a manifestar pacíficamente se respeta. “Como Fanb estamos obligados a garantizar la vida del pueblo”, expresó.