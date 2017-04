El presidente de la República, Nicolás Maduro, se sumó ayer jueves 6 de abril a un encuentro con sectores religiosos del país.

En dicho evento se encontró en compañía de Cilia Flores, y del coordinador nacional del Comité Promotor del Congreso de la Patria, Héctor Rodríguez.

Maduro firmó un decreto de igualdad religiosa en el país “Voy a firmar un decreto a la igualdad religiosa en Venezuela, para que las iglesias evangélicas sean lo que tienen que ser en el país: iglesias”.

En medio del tema del diálogo y la intervención del papa Francisco, el presidente señaló que “Yo estoy listo las 24 horas del día para hablar con quien haya que hablar y verse con quien haya que verse”.

Afirmó que Caracas se encuentra en absoluta paz “Los líderes de la oposición no lograron su objetivo que era llenar de violencia, Caracas está en absoluta paz y tranquilidad”.

“Es la hora del amor, no la del odio, es la hora de la unión, no de la división. Es la hora de la paz, no de la violencia, lo decimos desde nuestro corazón”.

Aseguró que “Estamos derrotando una arremetida golpista de la derecha fascista venezolana”.

Frente a los miembros de distintas religiones que hacen vida en el país, se refirió a Almagro como destructor de la OEA “Almagro le hizo a la OEA lo mismo que Ramos Allup a la Asamblea, la inhabilitaron por inmoral, las destruyeron por ilegales, las agotaron por ilegales”.

Fuente: Panorama