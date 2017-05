Ante la propuesta del jefe de Estado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente “Ciudadana”, el secretario general del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, afirmó este miércoles que esa iniciativa es una “emboscada” porque le teme al sufragio popular.

Durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, Ramos Allup explicó que los cambios económicos, sociales y políticos que requiere el país para salir de la crisis no necesitan de una Constituyente “Comunal”, sino de “medidas económicas concretas y confiables” que le permitan a los proveedores nacionales e internacionales invertir y de esta manera fomentar la producción nacional.

Para el también diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante la Asamblea Nacional (AN), la Constituyente es un mecanismo “prefabricado” que está utilizando el Ejecutivo para no medirse en las elecciones regionales que, según la Constitución, debían celebrarse en el mes de diciembre del año pasado.

También rechazó que el oficialismo asegure que con la Constituyente no se van a modificar los lineamientos establecidos en la Carta Magna. “Si estás proponiendo una reforma por qué no lo haces por reforma y lo haces como Constituyente, porque la reforma se discute en el Parlamento y ellos ya no tienen el control”, agregó.

Asimismo, el diputado catalogó el planteamiento del primer mandatario nacional para establecer una “Constituyente Militar”, como una “propuesta ficticia, imaginaria y burlona”.

“No les bastó con la constituyente prefabricada, ahora quieren una militar ¿No estará tratando de apagar el fuego con candela? Solo quieren darle más poder a la Fuerza Armada ¿Será que nosotros vamos a poder entrar a los cuarteles a hablar de la situación del país”, cuestionó.

Manifestaciones

En cuanto a las movilizaciones convocadas por la oposición, Ramos Allup consideró que las manifestaciones son el “recurso pacífico y democrático” que poseen los venezolanos para protestar en contra de las acciones del Gobierno.

Admitió que los ciudadanos corren riesgos en estas marchas debido a que no se están enfrentando a un régimen democrático, por lo que rechazó que los civiles sean detenidos durante las protestas y llevados a tribunales militares.

“La ciudadanía se moviliza día tras día para exigir sus derechos. Se va a seguir haciendo porque es la única manera de ejercer presión”, alertó Ramos Allup.

Por otra parte, calificó como una “ridiculez” que militantes del oficialismo aseguren que los excrementos utilizados por los manifestantes en contra de los efectivos públicos sean considerados “armas bioquímicas”.

“Yo no apruebo que lancen gas lacrimógeno, perdigones, piedras, ni excrementos, pero esa es la respuesta de la gente por una represión desproporcionada. No analicemos las consecuencias, sino las causas”, sentenció.

Las protestas comenzaron el pasado mes de abril, luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera las sentencias 155 y 156, las cuales retiran la inmunidad de los parlamentarios y usurpan las competencias de la AN.

La oposición calificó estos fallos como un “golpe de Estado” que continúa con la convocatoria del presidente de la República, Nicolás Maduro, a una Constituyente “Ciudadana”.

Fuente: El Universal