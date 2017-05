El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Henry Ramos Allup, criticó este miércoles desde Plaza Altamira, la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente de la República.

En declaraciones a Globovisión, Ramos Allup, aseguró que la nueva Constituyente que quiere convocar el presidente de la República, “es un saqueo a la democracia”.

Expresó que no es legal ni Constitucional que el CNE apruebe la propuesta a la “constituyente”. Dijo además que lo que tiene que hacer el órgano electoral es convocar al pueblo a una consulta de las bases comiciales.

“Es una pretendiente a Constituyente suicida, porque pretende suicidar al poder del voto (…) él, Nicolás Maduro, no quiere realizar ni las elecciones regiones que las tiene pendiente ni las de alcaldes que están previstas para este año”, dijo el parlamentario

Del mismo modo, dijo que “en un régimen democrático no debería haber represión, pero este gobierno no es democrático. Nuestro derecho a manifestar no puede estar regulado”.

