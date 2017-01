La mañana de este martes 10 de enero, diputados del Gran Polo Patriótico, asistieron a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, para introducir un recurso contra la directiva de la Asamblea Nacional y solicitar juzgue el comportamiento de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática.

El diputado Héctor Rodríguez, jefe del bloque parlamentario del Polo Patriótico, fue el vocero de los miembros de la AN y señaló que “venimos a introducir este recurso contra la directiva de la asamblea nacional y contra la asamblea por la acción ilegal e inconstitucional, ayer la asamblea en su intento permanente de desestabilizar la paz el país ha tomado una decisión que no solamente es ilegal sino inconstitucional, no está en ninguno de los artículos de la constitución lo que ha hecho, se mantiene en desacato y tiene una directiva ilegal que está usurpando funciones, pero más allá de eso la acción que tomaron ayer no existe en la constitución, ellos han dicho que el presidente no está, que se fue, por supuesto para cualquier venezolano incluso para aquel que es radicalmente de oposición es obvio que el presidente está en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales”.

Asimismo, Rodríguez sostuvo que la AN no es el órgano encargado para evaluar la gestión del presidente “por el contrario es responsabilidad de ellos hacer cumplir la constitución y están claramente incumpliendo, violando e intentando un golpe de estado. Por eso hoy, no solo venimos a pedir la nulidad de los actos de ayer si no también solicitamos a este tribunal juzgue el comportamiento de los diputados de la oposición e indique cuales son las responsabilidades que en consecuencia deben asumir, las responsabilidades jurídicas, administrativas, penales y políticas, no podemos nosotros permitir que la irracionalidad siga imponiéndose como forma de hacer política ya suficiente hemos vivido con la locura de la guarimba del 2014, ya suficiente hemos vivido con el desastre de asamblea nacional que tuvimos el año pasado.

Es tiempo de respeto a la constitución, a los órganos del Estado y sumar fuerzas para resolver los problemas de los venezolanos y no someter a los venezolanos a las peleas de los grupitos de la oposición”.