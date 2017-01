El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció este domingo la creación de una vicepresidencia ejecutiva que “sirva de soporte” y para “sanear de corrupción” a la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).

En ese sentido, designó una nueva junta directiva para la transformación completa e integral de Pdvsa. “La reestructuración irá saneando de corrupción en todos los ámbitos que se han podrido en Pdvsa”, afirmó Maduro durante su programa semanal desde las empresas básicas de Guayana.

“Una reestructuración para la recuperación y expansión de los servicios que le presta al pueblo; ampliar toda la capacidad exportadora y haciendo las inversiones correspondientes para cuando se recuperen los precios del petróleo”.

Asimismo, el mandatario nacional explicó que luego de la reunión el 23 de noviembre -2016- con Eulogio del Pino, llegaron a la decisión de implementar una nueva junta directiva de la empresa petrolera. “(…) Hay que ir a sanear a esa corrupción”, manifestó.

“Le he pedido a Eulogio que este año se concentrara en encabezar este plan directivo y he decidido designar a un equipo que lo acompañe. He decidido crear una vicepresidencia ejecutiva que sirva de soporte a Pdvsa”, informó.