1. Es la mejor forma de empezar el día

Hay un dato que vale la pena recordar. Es común que los hombres experimenten “erecciones matutinas”. Se la conoce también como tumescencia peneal nocturna, o erección espontánea, y es un fenómeno fisiológico que suele experimentarse más por las mañanas.

Es algo de lo más normal y que se debe a una relajación de la musculatura de los cuerpos cavernosos y las arterias del interior del miembro. De esta forma, se mejora la circulacióny la oxigenación.

Mientras esto ocurre, el propio miembro aumenta de tamaño y se endurece favoreciendo así la salud del pene.

Así pues… ¿Por qué no aprovechar lo que la biología ofrece por las mañanas de forma natural? Es, sin duda, la mejor forma de empezar el día. Relajamos tensiones, estrés y, además, estrechamos el vínculo con nuestra pareja.

2. Lo vamos a recordar con una sonrisa

El sexo matinal tiene como ventaja iniciar el día de la forma más intensa imaginable.Es como empezar una fiesta con los fuegos artificiales, algo que nos va acompañar durante el resto de la jornada de una forma bien positiva y motivadora.

3. Es mejor que las vitaminas

No estamos exagerando. Ese encuentro cariñoso entre las sábanas y cuando el sol de la mañana aún no ha acabado de entrar por nuestra ventana, supone un auténtico “cóctel” vitamínico para nuestro organismo:

Eleva nuestras defensas naturales.

Mejora la circulación.

Eleva nuestras endorfinas , las hormonas de la felicidad y la tranquilidad.

, las hormonas de la felicidad y la tranquilidad. Nos aporta notables refuerzos emocionales: nos sentimos amados, reconocidos, deseados… Todo ello combate de forma muy efectiva las depresiones.

4. Podemos saltarnos una hora de gimnasio

Este dato seguro que te sorprende: Según un estudio llevado a cabo en la Universidad de Québec (Canadá), una hora de relaciones sexuales equivale a media hora de ejercicio en el gimnasio.

Llegamos a quemar entre 180 y 240 calorías.

Si nos acostumbramos a regalarnos mutuamente cada día ese sexo matinal lograremos no solo mejorar nuestra salud física y emocional, sino que conseguiremos bajar de peso.

5. Si ya llevamos poca ropa… ¿Por qué desaprovechar la oportunidad?

¿Eres de las que duerme con un pijama bien calentito y tapado? No vale la pena,recuerda siempre que lo mejor es dormir piel con piel, sin ropa.

Es sano, y no solo nos beneficiamos de ese intenso calor corporal. También dejamos a un lado todo artificio, toda prenda sobrante cuando nos apetece esa unión más íntima con la persona que amamos. ¿Estás de acuerdo?

6. Es el momento más íntimo y mágico del día

Aún no estás despierta del todo, no has hecho más que abrir un poco tus párpados y lo primero que ves es a tu pareja, sientes su piel, su olor, el tacto de su piel y sus cabellos. No hacen falta palabras, en ese instante no existen las preocupaciones ni las presiones cotidianas. Tampoco las dudas.

El sexo matinal es el primer suspiro de la mañana, es un abrazo íntimo a medio camino entre los sueños y la realidad que vale la pena experimentar cada día.

7. Una afirmación de nuestra relación

Puede que la noche anterior os acostarais con dudas, con alguna pequeña discusión y un desacuerdo. Has dormido mal y, sin embargo, os habéis despertado a la vez y os encontráis frente a frente.

No importa nada más que ese instante, todo lo demás carece de importancia.

Es una forma perfecta para decir lo que sentimos sin palabras, para demostrarnos nuestro amor de la mejor forma posible.

8. Mejor que el café, es la adicción más sana y con efectos secundarios recomendables

¿Lo dudabas? El sexo matinal te va despejar mucho más que dos tazas de café y una ducha fría. Además, sus beneficios y efectos secundarios son tan positivos que puedes repetirlo tantas veces como desees.

9. El mejor remedio para tu belleza

¿Crees que es un mito eso de que el sexo rejuvenece y nos hace más atractivas? Ten en cuenta estos datos:

El orgasmo eleva el nivel de estrógenos en nuestro organismo.

Este aumento hormonal fortalece nuestro cabello, da tersura a la piel y mejora la circulación.

El sexo nos hace sentirnos amadas, deseadas y mejora la confianza en nosotras mismas. Y la felicidad es el mejor tratamiento para nuestra belleza exterior.

10. Adiós a los complejos

El sexo matinal tiene como ventaja que nos vemos cara a cara, que la luz del amanecer nos encuentra en toda nuestra naturalidad, sin miedos ni complejos.

La noche tiene su misterio, no cabe duda, pero la luz del día nos permite vernos sin vergüenza alguna, es más puro, más bello.

