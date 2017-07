“Desde siempre mi gran misión en la vida ha sido la de calmar el dolor, evitar la enfermedad y alejar la muerte”. Así lo manifestó el reconocido ginecólogo, especialista en patologías mamarias, Rommel Seijas, un profesional con más de tres décadas de trayectoria basadas en la elevada vocación y la sensibilidad social que definen su esencia.

Es fundador de la única Clínica del Seno de los Altos Mirandinos, fue el primer director de Salud Municipal de Guaicaipuro, gestión durante la cual fundó junto al entonces alcalde, Freddy Martínez, la Clínica Popular Municipal de El Paso.

“Soy de Valle de la Pascua, estado Guárico. Allá estudié primaria, básica y bachillerato; siempre destaqué en gimnasia, al punto de que cuando ingresé a la UCV en 1971 figuré para esa disciplina a nivel olímpico. Gracias a la cantidad de valores con los que mi hermana y yo fuimos criados por nuestros padres, desarrollamos un noble espíritu de servicio, de hecho ella es hoy trabajadora social y yo escogí la Medicina”.

Señaló que a medida que fue avanzando en la carrera, se enganchó cada vez más en la importancia que esta tiene, realizó su rural en una humilde población de Maturín, se graduó en 1980, y para 1985 cursó por tres años el posgrado en Ginecología y Reproducción Humana en el hospital de El Algodonal; posterior a ello hizo una especie de pasantía para capacitarse en la subespecialización de patologías mamarias en el oncológico Luis Razetti.

Un gran pionero

“Antes de culminar el posgrado decidí mudarme para Los Teques y estuve haciendo una residencia médica en cirugía por un año en el desaparecido Hospital Policlínico, también trabajé en el Seguro Social de esta ciudad por 17 años consecutivos. Para 1993 el equipo de trabajo de Freddy Martínez me contactó tras conocer mi labor en el IVSS, me propusieron integrarme para ser médico en la Alcaldía de Guaicaipuro y un año después pasé a ser el primer director de Salud de esta zona, desde donde fundamos la Clínica Popular de El Paso. En 1998 monté mi estudio privado en la Clínica Guaicaipuro, donde aún me mantengo activo. Desde hace ocho años trabajo en el ambulatorio de San Pedro”.

Desde su acogedor consultorio, ese en el que con mucha empatía recibe a sus pacientes, en medio de un suave hilo musical, nos contó que su principal preocupación desde que escogió la carrera fue el cáncer, por ser una patología considerada para aquel tiempo incurable. “Si se trata a tiempo es extensamente controlable, hoy día gracias a la medicina preventiva y a los avances de la ciencia son muchos los sobrevivientes a este terrible mal que aqueja a nuestra sociedad”.

“Hace algún tiempo el cáncer de cuello uterino era una de las principales causas de mortalidad en la mujer venezolana, llegando a acabar con la vida de cuatro de ellas por día, pero hoy resultó desplazado por el de mamas, y me satisface de alguna manera poder aportar mi granito de arena para combatirlo”.

“Por ello creé en 1993 la Clínica del Seno, única en esta zona, que no es más que un triaje en materia de enfermedades mamarias en general para el examen preventivo, de diagnóstico y tratamiento, donde de acuerdo con las estadísticas que minuciosamente llevo, he evaluado a más de 8 mil mujeres en los 24 años que tiene operativa desde el 98. Afortunadamente cuento con una completa red hospitalaria pública y privada, tanto aquí como en Caracas, para orientar a mis pacientes donde corresponda hacerlo y que con ello puedan canalizar y solventar su situación”

A corazón abierto

Para este experimentado médico, sin mujer no es posible la vida. De acuerdo con su criterio, sin ellas ni siquiera es posible una familia; por ello trabaja en aras de prolongar una vida sana en cada una de sus pacientes, y por ende la de los seres que muchas de ellas procrean bajo sus cuidados y recomendaciones desde el punto de vista ginecológico.

“A principios de la década de los 90 me casé y nació mi único hijo, Elvin José, quien se ha convertido en un aliado perfecto de mi carrera, él es citotecnólogo en el oncológico Padre Machado, y aunque no pudo desarrollar la carrera de Medicina, se encuentra estudiando Comunicación Social en la UCV, enfocado hacia el periodismo científico; es motivo de orgullo para mí saber que de alguna manera ha seguido mis pasos”.

MARIBEL SÁNCHEZ

Explicó que la clave de su éxito radica en el amor que le imprime a lo que hace y a la perseverancia de lograr cada objetivo que se propone con miras a brindar bienestar.

Gracias a la importante labor que ha fraguado, se ha hecho acreedor del cariño y respeto de la gente de Los Teques y sus alrededores, ese que le ha permitido ser el médico predilecto de hasta tres generaciones en una misma familia.

“Termino siendo amigo de casi todos mis pacientes, creo que eso es muy importante, tener raport con cada uno de ellos es lo principal para que exista una buena relación, que gracias a Dios surge espontáneamente. No puedo en este momento hablar de anécdotas específicas, sencillamente porque con cada persona tengo un nuevo aprendizaje; así como es cierto que uno el médico nunca termina de estudiar, también lo es el hecho de que la experiencia con cada persona es única y enriquecedora”.

Extendió una efusiva felicitación al equipo de Gente Valiosa, aseguró ser fiel lector de la sección y manifestó su satisfacción y honra por ser protagonista de ella.

“Admiro y aplaudo el trabajo que desde estos reportajes hacen, considero que sirven de motivación para que uno como profesional haga las cosas con mucho más orgullo y cariño que con el que lo viene haciendo; pero también permite que seamos de alguna manera ejemplo a través de nuestros testimonios e historia de vida”./ac

Foto: El doctor Seijas fue para 1993 el primer director de Salud de Guaicaipuro (Víctor Useche)