Experiencia, profesionalismo y simpatía son las características principales de Migdalia Díaz, una excelente periodista que también pasó por las filas del diario Avance, dejando una imborrable huella en el ámbito noticioso de nuestra entidad y, por supuesto, en la memoria y el sentir de todos los que han tenido la oportunidad de conocer a profundidad su labor.

“Yo amo ser periodista”. Así comenzó la entrevista en la que nos hizo saber que ese no era su ideal, pero que con el tiempo quedó cautivada por la profesión. “Soy egresada del PMOM y yo decía que quería ser militar, presenté en la Escuela de Aviación y no quedé seleccionada, como el boom en ese momento era Comunicación Social, decidí estudiar esa carrera en la UCV, sin saber que tenía verdadera vocación”.

Explicó que comenzó a ejercer como periodista para 1999 en el diario La Región, donde se mantuvo hasta 2002. “Fue una gran escuela para mí, aprendí mucho y se los agradezco siempre. Debí partir de allí, pasé un año sin trabajar, pero no fue en vano porque el tiempo de Dios es perfecto. Ese lapso lo invertí en atender a mi abuela que enfrentaba una fuerte etapa con su salud”.

Fue gracias a Ronald Peñaranda, quien le sugirió que se postulara, que en octubre de 2003 ingresó al equipo periodístico de Avance. “Me entrevistó Rómulo Herrera y bajo la jefatura de Adriana Adamo, comencé a cubrir distintas fuentes como comunidad, salud y sucesos, para mí la más delicada de todas esas, donde gracias a Dios me destaqué, porque por su contenido humano había que manejarla con mucho tacto, cosa que supe imprimirle acertadamente”.

Para esta destacada comunicadora social, la experiencia de haber cubierto sucesos en aquella época y hacerlo desde Avance, fue un reto interesante. “No existían las redes sociales, esas que muchas veces tienden a enredar las cosas, al ser mal manejadas estropean el verdadero sentido de una noticia. Uno tenía que ser muy cuidadoso y celoso a la vez para poder dar un verdadero ‘tubazo”.

“Cuatro años de trabajo en Avance fueron una muy buena base para mí, es tanto el arraigo que tengo con esta empresa que apenas supe de esta entrevista no lo pensé dos veces para venir. En esta sala de redacción coseché grandes amistades con periodistas, reporteros, diagramadores, personal obrero y también de la rotativa; aquí se hace un verdadero trabajo en equipo. A pesar de haberme ido hace unos cuantos años, yo soy de las que se va sin mirar hacia atrás”.

Entre aciertos y desavenencias

De los casos más sonados que a Migdalia le tocó manejar para este diario, estuvo el del hallazgo de un cuerpo desmembrado en Valles del Tuy, perteneciente a una joven de origen europeo.

“Entre una y otra investigación, se pudo conocer que la víctima llegó a nuestro país junto a su novio, quien había planeado asesinarla en suelo venezolano; era hija de un diplomático, hacer el seguimiento a ese caso fue impactante porque hasta la Scotland Yard vino y repatriaron los restos de la muchacha, fue un crimen dantesco”.

Respecto a las experiencias desagradables, habló acerca de esas en las que algunos pretenden ponerle precio a la ética profesional de los que se desempeñan en este medio. “Va más allá del palangre, el hecho de que alguien pretenda sobornarte, cuando tú tienes perfectamente claros tus principios es algo con lo que los periodistas debemos lidiar con mucha frecuencia, haciéndole frente con gallardía y dignidad”.

“Uno debe ser 100% responsable de lo que escribe, apegado a la información que suministró el entrevistado, así como a la realidad y el contexto de lo que se cubre. A las fuentes se les debe mucho respeto, no se puede abusar del hecho de ser periodista. La cordialidad y humildad juegan también un papel fundamental, con ello logré estrechar importantes lazos. Digo con propiedad que con el mismo respeto que entrevistaría a un ministro, lo haría a la persona más humilde sin distinción alguna”.

Profesional a carta cabal

Luego de trabajar con sucesos, le correspondió hacerse cargo del área de educación. “Fue bastante enriquecedora y bonita esa experiencia, estuve dos años al frente de esa fuente. Trabajar en pro del beneficio de los chamos me nutría”.

Gracias al buen nombre que labró, consiguió la oportunidad de impartir clases en la Unesr por siete años, a la par que trabajaba para el diario, eso la llevó a realizar un diplomado en Educación Superior.

A su juicio, el contacto que se tiene con la gente, sus vivencias y problemas, a través del día a día que aporta el diarismo, es esencial para nutrir al buen periodista. “No es lo mismo llegar a un lugar y conocer de primera mano las situaciones o incluso las reacciones de la gente, que buscar un trabajo en internet, copiar y pegar. Allí radica la diferencia entre el periodismo de antes y el de ahora, el facilismo que ofrece la tecnología está acostumbrando a muchos a ser dejados y conformistas”.

Expresó que un verdadero comunicador social no debe autocensurarse, cosa que permiten cuando se cohíben de acudir a un lugar a conocer la verdadera esencia de la noticia para reemplazarla por la información que ofrecen los portales web. “Se pueden usar pero no abusar porque solo son un instrumento, hay que aprender a decantar con filtro propio. Si bien es cierto que no somos dueños absolutos de la verdad, no es menos cierto que uno tiene la capacidad de verificar informaciones”.

Como mensaje de cierre para la entrevista, expresó su infinito agradecimiento a quienes le brindaron la oportunidad de pertenecer a esta casa, que le permitió catapultarse profesionalmente a grandes instituciones como la compañía Metro Los Teques, Minci y el Ministerio de Petróleo y Minería.

“No olvido mis raíces, cuantas veces pueda decir que pasé por Avance lo digo y con orgullo; por eso le aconsejo a los de la nueva generación: antes de meterse en una oficina a ejercer periodismo institucional, pateen calle porque esa es la que forma integralmente, te enseña a aproximarte a la verdad”./ac

Foto: Profesionalismo, ética y visión de futuro han catapultado a esta destacada comunicadora desde Avance hacia grandes instituciones (Karinés Sabino)