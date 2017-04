Cada 27 de abril se celebra, a nivel internacional, el Día del Diseñador Gráfico, para honrar a todas aquellas personas que se desenvuelven en el universo de las artes gráficas.

Esta iniciativa fue tomada, en 1995, para honrar la constitución del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico en Londres, Inglaterra que se fundó en el año 1963.

Dicha entidad vela por el uso y la aplicación de este arte en el buen sentido, y está al servicio de los especialistas de este gremio.

Tal día como hoy, se realizan múltiples actividades como lo son las charlas profesionales, exposiciones, talleres y eventos donde analizan los cambios a nivel tecnológico, los programas utilizados y la importancia de está disciplina.

En casi todos hacen alusión a Johannes Gutemberg, quien fue inventor de la imprenta y por el cual se ha podido evolucionar en este arte.

Es preponderante mencionar que las artes gráficas se han transformado de la mano de la tecnología. Los nuevos métodos se han impuesto sobre la tipografía tradicional y el uso de la tinta.

Si nos remontamos al año 1984, fue cuando aparecieron los primeros sistemas de autoedición y esos sistemas analógicos fueron siendo sustituidos por los digitales. A tal punto que hoy los ordenadores son la herramienta básica y principal de cualquier diseñador gráfico.

En Venezuela, los honran también el 24 de octubre, porque justo en esa fecha se imprimió el primer periódico en el país llamado “La Gazeta de Caracas” que divulgaba información acerca del Gobierno colonial.

¿Cuál es el propósito del diseño gráfico?

Está profesión tiene como objetivo comunicar un mensaje visual a un determinado grupo de la sociedad. Algunas de sus clasificaciones son: diseño gráfico publicitario, corporativo, editorial, web, tipográfico, cartelería, entre otros.

Hasta ahora se desconoce cuáles fueron sus inicios, pero hay investigaciones que avalan que empezó a identificarse como tal para finales del siglo XIX, mientras que otros aseveran que surge del periodo de entreguerras.

No obstante, hay autores que coinciden que su origen se remonta a las pinturas rupestres del Paleolítico y al nacimiento de la escritura.

Está carrera ha desempeñado un rol muy importante en la historia del hombre, porque se ha convertido en un medio de expresión desde tiempos remotos.

Herramientas digitales

El diseño gráfico, como toda profesión, ha sufrido transformaciones gracias al apogeo de la tecnología. Ya quienes realizan está faena no lo deben de manera manual, sino que se basan en herramientas digitales para desarrollar sus piezas visuales.

Las más comunes son:

Adobe photoshop: La herramienta de manipulación de imágenes más comercial alrededor del mundo, que permite editar cada elemento. Sirve para cualquier tipo de diseño y retoques fotográficos.

Adobe illustrator: Es un programa que está diseñado para la elaboración de logotipos, ilustraciones, tipografías e incluso tarjetas de presentación. Se basa en la creación de imágenes en parámetros matemáticos, atributo que impide que la pieza visual pierda calidad.

Existen otros software del paquete de Adobe como Indesign o Quark Express que sirven para hacer revistas, After effects y flash player para realizar animaciones, entre otros.

De acuerdo al testimonio de Francisco Juárez Puglielli, quien funge como un profesional de está área en los Altos Mirandinos, “el mayor cambio que ha sufrido es integrarse al fenómeno del Internet, pero más allá de sufrir un cambio significativo es que la profesión en está era ha evolucionado y se ha acoplado sin problemas a las nuevas tendencias, como por ejemplo el boom de las redes sociales o páginas web, que muchas veces es más rentable hacer trabajos en digital que impresos(…) Es una profesión que siempre va ir innovando en cuanto a la ejecución y en la forma que se presenta”.

El diseño gráfico en Venezuela

Si bien en el país hay un compendio de talentosos en las artes escénicas, la praxis no resulta tan sencilla. Según Juárez Puglielli “tenemos en contra a algunos clientes, no todos, que tienen poca cultura de lo que es el diseño o no quieren invertir en lo que deben para tener un trabajo que cumpla con todos los parámetros que necesitan. Entonces por eso muchas veces nos encontramos con diseños deficientes que a la larga dan una mala imagen”.

Explica que es deber del diseñador educar al cliente, para evitar que sucedan este tiempo de inconvenientes, y “el trabajo sea lo más excelente posible de acuerdo a sus posibilidades económicas” enfatizó.

En los Altos Mirandinos, por su parte, considera que ofrecen unas opciones, pero que las oportunidades y el abanico de opciones son muy limitados. “Sin embargo, eso depende también del crecimiento profesional que quiera cada diseñador” concluyó./no

Fotografías: Gustavo Ramírez

YELINDI PÉREZ

Profesionales del área se preparan para las actividades que se ejecutarán en el marco de la celebración