Los dueños y encargados de las cantinas indicaron que se las ven negras para conseguir la materia prima para la preparación de los alimentos.

Rosa Elena de Reyes, encargada de la cantina del Jesús de Nazaret, precisó que últimamente ha tenido que adquirir la harina a precio de bachaquero, es decir a Bs. 4 o 5 mil cada kilo. “Eso es lo único que hemos tenido que comprar porque a nivel de aceite, estamos surtidos”.

Recalcó que mantiene precios accesibles para que los niños puedan comprar. “Los pastelistos, tequeños y empanadas se venden en Bs. 900, los jugos naturales en Bs. 500 y la malta en Bs. 700. También tenemos chucherías”.

Mencionó que no se ha visto en la necesidad de prescindir de algunos de los empleados, pues es negocio familiar.

Al preguntarle si han sido víctima del hampa puntualizó que no. No obstante, hay otras cantinas que no corren la misma suerte como la del Roque Pinto, ya que delincuentes ingresaron hace ya unos días y la dejaron sin nada, llevándose consigo hasta la licuadora.

Cabe destacar que desde ese entonces hasta la fecha no se encuentra prestando servicio debido al hurto. AO/no/Foto: Williams Sánchez/