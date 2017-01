Una nueva forma de “destruir” un iPhone fue descubierta, a través de un simple mensaje de texto una persona puede paralizar las funciones del teléfono por varios minutos, sin la necesidad de que el destinatario abra alguna aplicación o lea el mensaje, ya que sólo al recibirlo, el teléfono deja de funcionar.

El problema fue reportado inicialmente por un usuario de YouTube y luego reseñado por el medio británico The Guardian. El mensaje sólo afecta a los usuarios que cuenten con el sistema operativo de Apple iOS 10 o superior, las versiones anteriores no reciben este problema ya que no cuentan nativamente con el emoji que muestra una bandera con los colores del arcoíris, la causante de este error.

El corto mensaje responsable de este error cosiste en un emoji de una bandera blanca, un número cero y un arcoíris, además de un carácter especial denominado VS16.

Al recibir este mensaje, el iPhone o iPad dejará de funcionar automáticamente, con esta “broma” el usuario ni siquiera debe ingresar a la aplicación de mensajes o seleccionar lo que acaba de recibir. Tan pronto como los caracteres llegan al destinatario, el dispositivo se “congela”.

A diferencia de otras formas que se han popularizado en los últimos años, este error solo mantiene el iPhone “congelado” por algunos minutos, los reportes hasta ahora hablan de entre cinco a diez minutos, luego el teléfono se reinicia completamente y se puede volver a utilizar normalmente.

Otra alternativa para recuperar el teléfono es restaurarlo con el apoyo de un computador.

Otro usuario que reportó el problema fue Vincent Desmurs, un desarrollador francés, quien explicó al medio británico que “lo que hace el VS16 en este caso es básicamente decirle al dispositivo que combine los dos caracteres en un emoji, para así lograr la bandera de arcoíris”.

“Lo que yo creo que pasa aquí es que el teléfono intenta combinar los caracteres, la bandera blanca flameando y el cero en un emoji, lo que obviamente no puede hacer”, detalló Desmurs.

Una de las recomendaciones entregadas por estos usuarios es que luego de “recuperar” el dispositivo, el usuario que recibió el mensaje elimine la conversación que causó el problema para evitar que el teléfono vuelva a colapsar intentando crear el emoji.

Fuente: El Nacional