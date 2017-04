Auténtica, decidida y muy carismática. Así se mostró durante la entrevista Alejandra Núñez Noguera, una chica sanantoñera poseedora de una personalidad fresca y envolvente, que nos hizo comprender de entrada, sin darse cuenta, la clave que la ha conducido hasta el éxito que hoy día tiene. Manifestó amar inmensamente su terruño y por supuesto su profesión, “nací para ser locutora”.

Cargada de la mejor vibra se confesó “muy farandulera desde niña”. Explicó que aunque soñaba con ser estilista, eso se fue disipando a medida que crecía e iba descubriendo su verdadera vocación y con ese norte escogió una carrera universitaria, “amo a los niños y me habría gustado ser maestra de preescolar, pero mi mamá me orientó y gracias a sus sabios consejos siento que elegí bien, porque de paso estaba en sintonía con mi gusto por el espectáculo”, así es como entonces tomó una gran decisión.

“Estudié preescolar y parte de la primaria en Caracas, motivado a que mis padres laboraban allá. Para sexto grado me inscribieron en el Colegio Mater Dei, de La Morita; me mantuve allí hasta que me gradué, a los 16 años de edad, como bachiller e inmediatamente ingresé a la Universidad Santa María para estudiar Comunicación Social, mención Corporativo, soy de la tercera promoción que salió de esa casa de estudios en 2005”.

Alejandra develó una etapa de su vida que catalogó como maravillosa. “Un día, para sorpresa de muchos e incluso mía, vi que el canto se me daba muy bien. Eso ocurrió durante el boom de los karaokes en locales nocturnos, una noche me aventuré a interpretar un tema de Selena y gané el primer premio. Me gustó tanto la experiencia y el resultado que me dio por cantar en cuanto karaoke se atravesara, no hubo lugar de San Antonio en el que no me presentara, ya la gente me llamaba, en la calle, Olga Tañón, de forma muy cariñosa, porque interpretaba sus temas con mucha frecuencia, con esa movida ingresé a la Coral de la Santa María”.

Fructíferas experiencias

Una vez que culminó esa onda y se graduó en la universidad, comenzó a trabajar formalmente y un tiempo después le surgió la oportunidad de participar en el programa Fama, Sudor y Lágrima que transmitía RCTV. Presentó casting y quedó seleccionada, acción que calificó de increíble porque conoció a muchas personas con las que hoy guarda una gran amistad.

“Gracias a las presentaciones que tuve en ese programa, me contactaron de una orquesta en Caracas, llamada Candela, para que diera vida a la voz femenina del grupo, acepté y fue magnífico, durante los 3 años que duró. Yo siempre digo que quien nació para tamal del cielo le caen las tortas, porque justo cuando esa agrupación se disuelve surge una nueva propuesta y pasé a integrar una orquesta en San Antonio de nombre Clave Latina, representó un proyecto informal, pero igual de interesante”.

Entre una cosa y otra, ingresa a laborar en una empresa por siete años, en un momento sintió que el hecho de estar metida en oficina cumpliendo un rutinario horario no era lo suyo y debió tomar pausa, “no me gustan las ataduras, me sentía presa porque mi vida no era mía sino de un tercero; eso me generaba un estado emocional tal, que me enfermaba con frecuencia”. Aunque aseguró que no le iba mal, dijo que no estaba feliz y por ello debía tomar otro rumbo.

“Dos nuevas y maravillosas oportunidades llegaron a mi. Una como corredora de seguros de la mano de una tía en Caracas, la otra como asistente administrativo de un vivero junto a una gran amiga, con ambas me iba muy bien, pero me seguía faltando algo. Llamaba mi atención la locución, pero creía que la radiodifusión era un gran monstruo, enfrentarlo me daba miedo y aunque me llamaba la atención yo buscaba sacarle el cuerpo”.

Progreso indetenible

Pero, como lo que es del cura va pa´ la iglesia, Dios y la vida iban poniendo en el camino de Alejandra las personas y circunstancias adecuadas en el momento preciso. “Natasha, una ex compañera coralista de la universidad me aupó a realizar el curso de locución, yo me hacia la loca, pero al fin y al cabo lo realizamos en la UCV, así que en 2011 obtuve mi certificado número 41.417”.

“Me picó el gusanito de la curiosidad y probé hacer un demo para radio junto con un gran amigo, llevé, en 2013, esa propuesta a La Cima 96.7 FM y fue desestimada en un principio; sin embargo cuatro meses después recibo la llamada telefónica de Francisco Hita, gerente de producciones de esta emisora y decide ponerme a prueba; gracias a Dios me fue muy bien y en poco tiempo tuve mi propio programa, que llevó por nombre Les cuento que… En definitiva superé mi miedo, comencé a ser yo misma, lo disfrutaba enormemente y sentí que estaba haciendo, de una vez por todas, algo para lo que realmente nací”.

No todo quedó allí, esta joven y talentosa muchacha se catapultó. Hoy día es una de as locutoras más reconocidas y por supuesto queridísima en la capital de la República, trabaja con dos programas radiales muy bien consolidados en la emisora Planeta 105.3, uno es La Soda de la noche y el otro El Bandón, donde se ha podido codear con grandes figuras de la radiodifusión y se ha creado un importante renombre con estilo propio e inconfundible.

“Lo más rico de mi labor comunicacional es disfrutar del cariño de la gente, poderlos ayudar en algo importante de sus vidas, a través de lo que hago es extremadamente satisfactorio. Ser parte del día a día de las personas que te escuchan y que ellos sean parte importante de tu vida sencillamente no tiene precio; definitivamente ser constante y gozar de lo que me gusta hacer, transmitiendo esa increíble sensación a mis seguidores, es como un sueño hecho realidad”./no