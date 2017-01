Considera que siempre es posible salir adelante

Tequeño de pura cepa es Andrés Meléndez, un joven emprendedor con infinitas ganas de comerse el mundo, pero lejos de hacerlo solo, quiere llevar consigo a la mayor cantidad de personas posibles que se aventuren a explorar los diversos niveles de la capacitación profesional; desde tomar la decisión de estudiar un oficio hasta hacer de él un estilo de vida y hasta sacar el máximo provecho de ello.

Relató que su infancia transcurrió entre la urbanización El Rosario, la urbanización Simón Bolívar y La Fontanera. “Soy el menor de dos hermanos, gracias a los principios que nos inculcaron nuestros padres, nos hemos convertido en personas de bien y lo más interesante es que siempre lo hicieron desde su propio ejemplo”.

La primera etapa de sus estudios transcurrió en el colegio Ave María, luego en el instituto Victegui, donde egresó como bachiller en 2008 y ese mismo año ingresó al IUT Dr. Federico Rivero Palacios, donde se graduó en 2011 como TSU en Mecánica Industrial. “Me fui a trabajar un año a la industria como dibujante mecánico en Carrizal”. Sin embargo, aunque su desempeño fue excelente, sintió que eso no era lo que estaba buscando realmente para él.

“No pasaron ni nueve meses cuando en el mismo IUT me ofrecieron la oportunidad de capacitarme como profesor para un nuevo departamento denominado Mecatrónica Automotriz; que surgió gracias a la complejidad que integra actualmente a un vehículo”.

Resaltó que le pareció excelente la idea, porque además existía una alianza interesantísima entre la Renault de Venezuela, el Ministerio de Educación Francesa, así como el Ministerio de Educación Venezolana con el instituto; “asumí el reto porque traía en mí la vena docente, ya que mi papá es un destacado profesor universitario de Los Teques”.

En octubre de 2012 se inició como docente con talleres prácticos de Mecánica Industrial a través del dibujo asistido por computadora, sólo tenía 21 años de edad, pero toda la capacidad para transmitir todos sus conocimientos. También se había capacitado en electrónica automotriz especializada y eso le sirvió para ampliar su horizonte, ese que proyectó a sus alumnos.

“Le dí clases a personas que habían estudiado conmigo y también a gente mucho mayor, al principio fue duro porque hasta sentía miedo escénico y hasta creí que no me tomarían en serio por mi corta edad, la única manera de superarlo era enfrentándolo”.

Prosiguió explicando, “me enfoqué en explicarles desde el primer día que yo no era un sabelotodo cerrado a la retroalimentación educativa, sino que simplemente iba a compartir con ellos información y que mi interés real era que aprendieran de la mejor forma posible; afortunadamente muchos salían con un nivel bastante alto. Allí me mantuve por cuatro años consecutivos dando clases”.

Construyendo médicos automotrices

Para el último trimestre del 2016, Andrés emprende su propia empresa denominada Openauto; dedicada al servicio automotriz y a la capacitación de nuevos profesionales en el área. “Así como hay médicos especialistas del cuerpo humano, nosotros forjamos expertos automotrices. Aún tenía el gusanito de la docencia muy arraigado en mí y decidí incorporar el entrenamiento a nuevas generaciones”.

Entre las cosas más interesantes que motivaron la entrevista, predominó el hecho de que un joven de 25 años esté tan interesado en compartir sus conocimientos, con miras a que otras personas puedan encontrar su vocación.

“Todos los cursos que he hecho los he replicado y hasta los he mejorado, sumándole mi toque personal. En el camino me topé con grandes aliados como la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, la escuela Autotech y la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios; quienes coordinan junto a mi persona los cursos y avalan los certificados de los programas de formación que impartimos”.

Aseguró que la educación, el esfuerzo y la dedicación son fundamentales para lograr cualquier cosa. “En Venezuela siguen habiendo posibilidades y gente con ganas de trabajar, el secreto está en formarse, creer en sí mismos y en que es posible un mañana distinto. En la educación está la clave para conseguir el éxito”.

Capacitación en expansión

Entre los proyectos inmediatos de este joven visionario, está comenzar el próximo mes con una serie de charlas en distintos liceos públicos y privados de nuestra ciudad para motivar a los chamos a encontrar un oficio productivo e interesante que los aleje del ocio y los vicios.

“Nos vamos a enfocar en muchachos de tercero, cuarto y quinto año de bachillerato, para que puedan conocer la posibilidad de convertirse en emprendedores a través de la motivación que les estaremos brindando”.

Considera que desde esta iniciativa muchos jóvenes tendrán la oportunidad de desarrollar un oficio que les garantice el pan diario y una mejor calidad de vida, así estén cursando carrera universitaria o haciendo cualquier otra cosa, para Meléndez podría hacerse de manera simultánea.

“Una vez dictada la charla podríamos incluirlos en los planes de formación que impartimos en Openauto, quienes puedan financiarlo perfecto y quienes no se someten a un proceso de selección para optar a ser becados; existe mucha gente buena y talentosa con ganas de trabajar y el factor económico no puede ser siempre la restricción que los frene”.

Aseguró que su atrayente propuesta ha ido sumando voluntarios en los Altos Mirandinos. “Se nos han sumado los amigos del Rotary Club Los Teques, quienes manifestaron su deseo de trabajar activamente en pro de la capacitación juvenil; ofrecieron sus espacios para que dictemos nuestros programas”.MS/lb/Foto: William Sánchez