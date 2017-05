Treinta años acaba de cumplir Avance, y justo ese tiempo lleva junto a nosotros el incomparable, siempre consecuente y excelente profesional, Johanist Hernández, técnico profesional de Computación e Informática, especialista en la plataforma Macintosh. Por esa amplia e intachable trayectoria, es considerado por muchos como uno de los fundadores de este medio impreso.

Con la simpatía y elocuencia que le caracterizan, relató cómo fueron sus inicios en esta su segunda casa, que a su juicio alberga más que a un cliente, su familia. “Cuando me contactaron desde esta gran empresa, yo ya tenía cinco años de ejercicio profesional y tuve la dicha de toparme con el señor Rómulo Herrera, ambos compartíamos, y aún lo hacemos, un gusto en común: la vanguardia tecnológica que ofrece el sistema Apple, hoy conocido como Mac. Él, como genio visionario, visitaba seminarios tecnológicos cuando emprendió el proyecto Avance, en busca de lo mejor para su empresa”.

Para ese entonces, Johanist estaba como empleado del grupo Cisneros, que adquirió en Venezuela la empresa Apple Computer Inc.

“La primera computadora iMac que vendí fue al diario Avance; llegué como proveedor técnico y hoy soy un integrante más de esta excelente familia. Cuando me contrataron, Avance quedaba en la calle Falcón, ya había algunas computadoras, pero la primera iMac la traje yo, era una Macintosh Plus de 512 K de memoria, sin disco duro y floppy de tres y medio; sin embargo, en los primeros años el señor Rómulo me veía más como gerente y supervisor, porque los técnicos eran enviados por mí”.

Una vez que cierra ese ciclo gerencial y busca ampliar sus horizontes a través de su propia empresa Computaciones Nani a principios de los 90, comienza a tener una relación más directa con este medio de comunicación, que se convirtió en uno de sus primeros clientes.

Aseguró que una de las claves de su éxito ha sido la calidad de servicio que se ha empeñado en ofrecer, y que Avance es un cliente VIP, “estoy de guardia permanente”, porque somos los únicos que contamos con Johanist las 24 horas de los 365 días del año.

Comprometido al 100%

“Me considero una humilde hormiguita que aporta un granito de arena, esta empresa está conformada por un equipo muy grande donde todo va en un perfecto engranaje; si una pieza falla, las demás también lo harán. Acá todos somos importantes, desde el señor de la vigilancia hasta el mayor de los jefes. Como todos saben, el trabajo de aquí es permanente, el periódico nunca para de trabajar, cada uno de nosotros es un eslabón que depende del otro para garantizar la publicación de las noticias”.

Nuestro valioso “médico de las computadoras” ha sido uno de los pilares de nuestro periódico porque gracias a sus acertadas sugerencias, combinadas con las exigencias de Rómulo Herrera, han logrado que estemos al día con la tecnología y con ello ofrecer siempre lo mejor a nuestros lectores y clientes.

“Vale mencionar que no he sido el único, he tenido competencia en algunos momentos, pero aun así, sin ánimos de sonar jactancioso, han preferido mi trabajo; más allá de querer hacer plata, yo soy un enamorado de mi profesión y me comprometo de lleno con mi gente, porque cada vez que toco un computador es una satisfacción muy grande, pienso que mi primera fuente son los usuarios porque son los primeros en detectar una falla”.

Vínculo indestructible

Johanist no quiso dejar de lado al señor Pablo Da Silva, presidente de Avance. “Es un excelente empresario que también ha apostado siempre a lo mejor, considero que allí radica, entre otras cosas, el éxito que le caracteriza en todo lo que emprende. Con él viví la experiencia de iniciar un periódico que instituyó junto a Rómulo, llamado La Verdad de Guarenas. Dar los primeros pasos allí me hizo rememorar mis inicios en Avance; afortunadamente, me gané la confianza del nuevo socio y hasta el sol de hoy sigo brindándole mis servicios, de igual manera como lo hice con el señor Néstor y lo mantengo con el señor Harold Alemán; quienes han tenido y tienen un solo norte: la calidad”.

Una de las cosas más importantes que Avance le ha brindado a nuestro querido y respetado señor Johanist, de acuerdo con sus propias palabras, es una gran cantidad de amigos; así como también le ha servido de catapulta para conectar con otras empresas.

“Yo no me siento un proveedor y ya, me han hecho sentir todos mis compañeros de acá como en familia; el respeto y la cordialidad han predominado siempre. De las mejores amistades que he cosechado, por mencionar a algunos de tantos, figuran Carmen Terán, Iván Álvarez Vitta, Jesús María Sánchez, Raúl Romero, Jesús Tovar, tú misma, Maribel, así como Francisco Velásquez, Marcos Tovar, Luis Torrealba, entre otros”.

Destacó que entre el Avance de ayer y el de hoy existe una gran diferencia tecnológica, pero que va apuntando siempre al progreso. “Aquí se pasó de equipos monocromáticos a las computadoras más actualizadas en el mercado de las Mac. Eso me ha permitido crecer personal y profesionalmente. Una vez que llegó la era del servidor en el año 2000, que es la conexión a través de redes, que también es mi fuerte, las cosas se llevaron a otro nivel que ha ayudado inclusive a simplificar el trabajo de muchos de los profesionales que aquí trabajan tanto en administración, como en prensa, en la web y en rotativa; lo que se amplió más con la era del Internet y el uso del Wifi”./ac/MS