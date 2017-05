“Avance hizo que me encantara muchísimo más mi carrera”

Apasionado por la fotografía, trabajador, carismático, amigable y muy responsable, son alguna de esas palabras que definen a Jesús Tovar. Un hombre, que durante 11 años, sembró su propia trayectoria como reportero gráfico y jefe de fotografía en diario Avance, medio impreso que lo convirtió en uno de esos profesionales intachables de nuestra ciudad.

Él, al igual que muchos de los que pasaron por esta empresa, ingresó como pasante. “Era junio de 2005 cuando llegué buscando una oportunidad para realizar mis pasantías, puesto que había estudiado Ciencias Audiovisuales y Fotografía en el Iutirla y me aceptaron”.

Expresó que, durante ese proceso de prácticas, logró instruirse de cosas que no había aprendido en un salón de clases y que, además, gracias al diario Avance quedó enganchado por completo con el diarismo, labor que durante todo ese tiempo, le dio las mejores satisfacciones de su vida.

“Yo venía y estaba al tanto de otra rama de la fotografía, que era un poco más de eventos sociales. Aquí conocí la otra cara de la moneda, tomar fotos desde otro punto de vista, la adrenalina de ir a protestas y todas esas cosas que viví hicieron que me encantara muchísimo más mi carrera”.

Recordó que al pasar los tres meses y cuando le firmaron las pasantías se encontró en el pasillo con el señor Rómulo Herrera y “él me tendió la mano, además me preguntó que quién era yo, le dije que era el pasante y me dijo que a partir de ese día era personal fijo de la empresa, porque le gustaba como había realizado mi trabajo y quería que formara parte de su equipo, sin periodo de prueba”.

La primera fuente que este gran personaje cubrió con su arma mortal, la cámara, fue política, con un excelente compañero al que quiso mencionar, Carlos D´ Hoy, a quien considera como uno de esos periodistas imponentes y ejemplares, que da la talla en otros periódicos.

Después de seis meses, fue postulado para el cargo más importante de un reportero gráfico, que es la fuente de sucesos, el cual aceptó con mucho entusiasmo. “De todas las fuentes con las que trabajé ésta marcó todo, hice desastre en Los Teques, podría decir que fui a fotografiar a más de 2 mil muertos, alrededor de 3 mil heridos y accidentes de tránsito”.

Su arduo desempeño como reportero gráfico, en este prestigioso medio, hicieron que en un año fuera escogido para asumir la máxima responsabilidad, convertirse en jefe del departamento de Fotografía, experiencia en la que estuvo trabajando durante 10 años.

Profesional resteado

El recibir ese nombramiento fue como ver materializado sus conocimientos en este mundo. “Como jefe me tocó vivir de todo, ya que era una responsabilidad gigantesca, fui profesor, editor, periodista, motorizado, chofer y todo lo hice porque me gustaba, tenía que dar el ejemplo y demostrar con el trabajo la confianza que habían depositado en mí”.

Este extraordinario hombre, como profesional mencionó que a todo le metía el pecho y no le teme a los retos. Preguntarle cuáles fueron aquellas anécdotas que le marcaron la vida, trabajando en este medio, precisó que fueron dos.

“En el 2008 fue el asesinato de dos estudiantes dentro de una unidad de transporte público en La Matica. Yo iba para allá cuando veo a una patrulla y a los bomberos corriendo me les pegué, cuando llegué vi los cadáveres de dos niños guindando en el autobús, recibieron varios impactos de bala, puesto que quedaron atrapados en la línea de fuego de un enfrentamiento entre dos bandas”.

Esa escena la lleva guardada en su memoria, puesto que rememoró que no había una persona que se acercara al lugar de los acontecimientos y no llorara al ver a los infantes fallecidos.

Otro de las anécdotas que no olvida, fue en el 2014, el asesinato de Adriana Urquiola. “Me tocó cubrirla en primicia, de hecho porque el único que tuvo la foto de ese suceso fui yo, en toda Venezuela y creo que fue el cadaver más importante para las guarimbas, en ese momento”.

“Estaba un domingo, a las 8:00 de la noche, y me llaman porque habían cerrado Los Nuevos Teques y me dirijo al lugar en la moto, cuando llego se formó un tiroteo, así que todos nos lanzamos al suelo, cuando levanto la cabeza tengo, como a tres metros de mí, a la difunta, me paré, en ese momento su esposo comenzó a pegar gritos y de inmediato se la llevaron”.

Personalidad excepcional

Prosiguió mencionando que llamó a Ronald Peñaranda, que también ha sido uno de sus jefes y amigos más queridos, pero “él ya estaba llegando a su casa y como no le gustan los “tubazos” se regresó para escribir, indagó y se percató que la muchacha era famosa y eso le dio más fuerza a la información”.

Por otra parte, preguntarle que significado tiene el Diario Avance expresó que es mucho, gracias a esta empresa pudo lograr muchas metas. “Son tantas cosas que le debo a este periódico que se han vuelto innumerables. Avance siempre fue mi primera casa, llegaba a las 7.00 de la mañana y eran las 11:00 pm y yo seguía aquí”.

Aprovechando la oportunidad, quiso mencionar a aquellos periodistas con los que trabajó en sucesos y creó una amistad como Carolina Espidel, Carlos D´ Hoy, Ronald Peñaranda, Glorimar Fernández, Sonia Sánchez, Migdalia Díaz, Yulitza Rangel, Andreína Ibarra, Amy Torres. “Todos esos personajes fueron importantes en su momento y eso es un orgullo para mí”.

Agregó que desde que entró en Avance tuvo la oportunidad de trabajar con grandes compañeros de trabajo como el señor Raúl Romero, Rodolfo Ramos, Ángela Ramírez, que hoy es su esposa, Karinés Sabino, Clarens Díaz, Deisy Peña, Jairo Ramírez, Alexander Bali, Andreína Alemán, Jezreel Altuve, Félix Laucho, entre otros.

Y durante su jefatura, pudo recibir a una nueva generación, la cual nombró con mucho aprecio como William Sánchez, Gabriel Ordóñez, Alejandra Ávila, entre otros, a quienes considera unos excelentes profesionales y con los que guerreó un buen tiempo.

Este duro de la fotografía, a pesar de que se la pasaba echando broma en los distintos departamentos que conforman este diario, era uno de los que se destacaba con sus fotografías.

Actualmente se encuentra trabajando en Metro Los Teques y se mantiene activo con sus interesantes publicaciones fotográficas de nuestra ciudad, a través de sus redes sociales @lapropiafoto en Instagram y Twitter./RR/no/Foto: Alejandra Ávila/