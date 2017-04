Una réplica en oro del casco del villano cinematográfico, Darth Vader, será vendido por una joyería japonesa en unos millones de yenes (1,3 millones de euros), esto con el fin de conmemorar el 40º aniversario del estreno de la primera entrega de “La guerra de las galaxias” (Star Wars).

Para el 4 de mayo la joya saldrá a la venta, tendrá como sello la expresión “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe), cuya primera parte se pronuncia en inglés de forma parecida a la fecha (May the Forth), informó hoy la joyería tokiota Ginza Tanaka en un comunicado publicado en la efeméride del estreno estadounidense del filme.

Para continuar la celebración esta tienda venderá 77 placas conmemorativas con tres monedas ovaladas de oro exclusivas y una réplica del cartel promocional publicado hace cuatro décadas por un precio de 1,22 millones de yenes (10.155 euros), detalló la nota de prensa.

Estas monedas incluyen diseños inspirados en las películas y llevan grabado el número “1977525”, la fecha de estreno de la primera.

El busto de Darth Vader fue creado hace dos años y en un principio tenía la intención de formar parte de la colección de la productora estadounidense Disney, actual propietaria de los derechos de la franquicia,

En este sentido la compañía consideraba que la réplica tenía un precio “demasiado alto como para que nadie lo compre”.

Por tal razón la compañía puso a la venta un total de 54 lotes numerados de monedas de oro con un “diseño original” del villano.

Ginza Tanaka se caracteriza por realizar homenajes de este estilo, tal es el caso de Godzilla en 2014, cuando la joyería labró una figura en oro del monstruo radiactivo por valor de 150 millones de yenes (115.800 euros/125.700 dólares).