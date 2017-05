14 años de arduo desempeño en el Avance

Si de capturar imágenes correctas, competitividad, entrega y profesionalismo se trata, entonces se está hablando claramente de Karinés Sabino. Una mujer que desde el 2003 forma parte del personal que integra este prestigioso medio. Durante toda su trayectoria ha logrado romper barreras y superarse en diferentes ámbitos de la comunicación social.

El Avance, fue aquella empresa que le abrió las puerta hace 14 años para encontrarse de frente con su verdadera pasión, la fotografía y la comunicación. “Mi intención era estudiar educación, pero no quedé en el Pedagógico y como desde chiquita me gustaba la fotografía, opté por estudiar Ciencias Audiovisuales y Fotografía en El Paraíso y ahí comenzó todo”.

Al aproximarse las pasantías, inició la odisea para conseguir dónde realizarlas, sin embargo, como por cosa de Dios, su mamá conoce a una amiga de Ronald Peñaranda, le comentó la situación y él hizo todo lo posible, habló con el señor Rómulo Herrera y logró entrar al diario Avance.

“Recuerdo que llegué un lunes y me atendió Adriana Adamo, que para ese entonces era la jefa de redacción; al otro día yo estaba súper emocionada. Aunque estaba estudiando esa carrera, no estaba muy empapada, solo tenía la teoría y con las cámaras manuales, allí me inicié con la práctica pero con cámaras digitales, que nunca había usado”.

Como pasante, tuvo la oportunidad de compartir con grandes compañeros de trabajo, quienes la ayudaron muchísimo en sus inicios. Luis Ortuño fue uno de los que nombró, indicando que él, fue el responsable de sembrarle los conocimientos básicos y todos los elementos de la cámara digital.

“Adriana, me ayudó a cómo abordar a la gente y no tenerle miedo a la noticia, con ella trabajaba la política y si tocaba bombardear de preguntas a los políticos, había que hacerlo, porque ellos tienen la costumbre de desviar los temas. Ella me regañaba mucho porque como era muy niña, no me concentraba bien en el trabajo”.

Esta sorprendente mujer, añadió que durante ese proceso de aprendizaje, fueron llegando nuevas generaciones femeninas al departamento de fotografía, como Deisy Peña, Marie Fuzeau y Clarens Díaz, pero como eran tres mujeres, los muchachos las consentían y a veces no las dejaban ir a protestas, por seguridad.

“A veces nos sentíamos algo excluidas, luego poco a poco comenzaron a llevarnos a protestas y a sucesos. Deisy y yo siempre estábamos asombradas, sobre todo yo porque no estaba acostumbrada a ese tipo de imágenes tan fuertes, entrar aquí fue ver el mundo de otra manera”.

Con una gran sonrisa, aseveró que luego de tres meses de arduo trabajo, nutrirse de instrucciones y experiencias inolvidables, ella junto a Deisy Peña fueron llamadas a la oficina del señor Rómulo Herrera, donde fueron escogidas para trabajar como un personal fijo del Avance y no como pasantes.

Experiencias imborrables

“Kari” como la llaman de cariño, es de esas compañeras de trabajo que vale la pena tener, es de las que te recibe con una sonrisa y siempre está dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Sensible, alegre, amigable, en fin una mujer con una personalidad extraordinaria.

“Cuando me fui bandeando por varias fuentes como reportera, pude ver y sentir que la gente nos veía como una ayuda, éramos su voz para recibir apoyo ante cualquier dificultad”.

Esta incansable profesional, no veía horarios al momento de trabajar, afirmó que entraba a las 7:00 am y salía a las 8:00 pm, sin importarle. En ocasiones se quedaba hasta la madrugada, “las ganas de igualarme a los duros en esto, me impulsaba a quedarme, seguir aprendiendo y ser excelente en mi labor”.

Entre risas, recordó que realizaba unos close up terribles y Carlos D´ Hoy, fue uno de sus mentores, él le enseñó hacer las mejores tomas, “no es solo capturar una cara, son las expresiones, es deducir qué estaba diciendo la persona en una imagen, a él le debo muchísimo por enseñarme la esencia de la fotografía”.

Mencionó que de cada uno de los reporteros y periodistas aprendió cosas de diferentes, que la han llevado a tener todos los conocimientos que tiene en la actualidad. De la misma forma trata de enseñar y aconsejar a la nueva generación.

“Con Carolina Espidel trabajé dos años en la fuente de sucesos, para nosotras no había nada mejor que un “tubazo” a la competencia. Una vez estábamos de guardia, eran casi las 12:00 de la media noche y un comisario la llamó para darle información de un muerto en el Jarillo, nos vimos las caras y no lo pensamos, nos fuimos con las patrullas, como dos horas de camino pero regresamos contentas con ese “tubazo”, la adrenalina que se sentía era increíble”.

Para ella, tomarle fotos a un moribundo no era de su agrado. Son tantas las anécdotas que tiene Kari, pero todo se resume en que todas dejaron una huella imposible de borrar en su vida. “siempre he dicho que la mejor foto es la que no se ha hecho, tomaba 500 fotos de diferentes ángulos para hallar la mejor”.

Camino de oportunidades

Con los años, luego de tantas experiencias, este mundo de la prensa, quiso cursar estudios en Comunicación Social y se graduó en el 2015. Al preguntarle qué la llevó a estudiar esta profesión, contestó que fue por todo lo que había aprendido en el Avance y las ganas de ampliar conocimientos.

A Ronald Peñaranda y Rómulo Herrera, les agradece infinitamente por haberle brindado la oportunidad de presentarle esta empresa que se convirtió en su otra casa y donde pudo encontrar su verdadera vocación.

Esta imponente mujer, se destacó como reportera desde el 2003 hasta el 2015, luego pasó a redactora durante cinco meses en el 2016, luego recibió el llamado del Ronald Peñaranda para asumir el cargo de Community Manager, el cual aceptó encantada y allí se encuentra en la actualidad.

“Esta nueva etapa me ha gustado mucho, es lo nuevo, es el periodismo actual, se trabaja igual, se debe llegar a la fuente segura para publicar algo, no se puede hacer eco de rumores”.

Jesús Tovar, Andreina Alemán, Ángela Ramírez, Jairo Ramírez, Jezreel Nain, entre otros, son los compañeros de trabajo que con el tiempo formaron una bonita amistad, gracias a este medio, “nosotros siempre competíamos sanamente por las fotos de primera”.

“El Avance me ha enseñado mucho en cada etapa, agradezco la confianza que han depositado en mí, además todos los regaños que me dieron me sirvieron mucho”./RR/lb/Foto: Alexander Offerman/